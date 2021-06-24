«Будивельник» подписал контракт с Грицаком

В минувшем сезоне 21-летний форвард защищал цвета «Запорожья»





Андрей Грицак / Фото - ФБУ

«Будивельник» на своем официальномобъявил о заключении соглашения с украинским форвардомВ минувшем сезоне 21-летний украинец защищал цвета «Запорожья», с которым стал обладателем серебряных наград Суперлиги.Грицак в сезоне-2020/21 сыграл 49 матчей, в которых в среднем набирал 6,3 очка, делал 6,5 подборов, 1,7 перехватов, 1,3 блока за 26 минут на площадке. Рейтинг эффективности баскетболиста составил 11,8 балла.Форвард стал вторым в Суперлиге по перехватам, третьим – по блокам.Ранее «Будивельник» подписал контракты с центровыми защитником