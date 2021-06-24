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«Будивельник» подписал контракт с Грицаком

В минувшем сезоне 21-летний форвард защищал цвета «Запорожья»

Баскетбол Суперлига
18:55
«Будивельник» подписал контракт с Грицаком
Андрей Грицак / Фото - ФБУ
«Будивельник» на своем официальном Instagram-аккаунте объявил о заключении соглашения с украинским форвардом Андреем Грицаком

В минувшем сезоне 21-летний украинец защищал цвета «Запорожья», с которым стал обладателем серебряных наград Суперлиги. 

Грицак в сезоне-2020/21 сыграл 49 матчей, в которых в среднем набирал 6,3 очка, делал 6,5 подборов, 1,7 перехватов, 1,3 блока за 26 минут на площадке. Рейтинг эффективности баскетболиста составил 11,8 балла. 

Форвард стал вторым в Суперлиге по перехватам, третьим – по блокам. 

Ранее «Будивельник» подписал контракты с центровым Вадимом Прокопенко и защитником Юрием Кондраковым
Владимир Кириченко
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Теги

Будивельник Андрей Грицак Запорожье

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