Миглиниекс заключил новое соглашение с «Будивельником»
«Будивельник» подписал контракт с Грицаком
В минувшем сезоне 21-летний форвард защищал цвета «Запорожья»
Андрей Грицак / Фото - ФБУ«Будивельник» на своем официальном Instagram-аккаунте объявил о заключении соглашения с украинским форвардом Андреем Грицаком.
В минувшем сезоне 21-летний украинец защищал цвета «Запорожья», с которым стал обладателем серебряных наград Суперлиги.
Грицак в сезоне-2020/21 сыграл 49 матчей, в которых в среднем набирал 6,3 очка, делал 6,5 подборов, 1,7 перехватов, 1,3 блока за 26 минут на площадке. Рейтинг эффективности баскетболиста составил 11,8 балла.
Форвард стал вторым в Суперлиге по перехватам, третьим – по блокам.
Ранее «Будивельник» подписал контракты с центровым Вадимом Прокопенко и защитником Юрием Кондраковым.
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