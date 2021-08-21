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«Будивельник» подписал контракт с центровым из чемпионата Испании
Американец стал пятым легионером в составе киевского клуба
Алек Браун / Фото - championsleague.basketball«Будивельник» объявил о заключении соглашения с американским центровым Алеком Брауном. Об этом сообщает Instagram-аккаунт столичного клуба.
На драфте 2014 года Алекса под 50-м номером выбрал «Финикс». В 2015 году американец переехал играть в Европу в испанский «Обрадойо».
Минувший сезон игрок провел в «Эстудиантесе», где сыграл 36 матчей, в среднем набирал 8,1 очка, 3,9 подбора, 1,2 блокшота за 22,8 минут на паркете.
Отметим, что Браун стал пятым легионером в составе киевского клуба.
Ранее «Будивельник» сообщил о подписании контракта с американским бигмэном Реджи Апшоу.
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