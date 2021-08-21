Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Будивельник» подписал контракт с центровым из чемпионата Испании

Американец стал пятым легионером в составе киевского клуба
Баскетбол Суперлига
10:41
«Будивельник» подписал контракт с центровым из чемпионата Испании
Алек Браун / Фото - championsleague.basketball
«Будивельник» объявил о заключении соглашения с американским центровым Алеком Брауном. Об этом сообщает Instagram-аккаунт столичного клуба.

На драфте 2014 года Алекса под 50-м номером выбрал «Финикс». В 2015 году американец переехал играть в Европу в испанский «Обрадойо». 

Минувший сезон игрок провел в «Эстудиантесе», где сыграл 36 матчей, в среднем набирал 8,1 очка, 3,9 подбора, 1,2 блокшота за 22,8 минут на паркете. 


Отметим, что Браун стал пятым легионером в составе киевского клуба. 

Ранее «Будивельник» сообщил о подписании контракта с американским бигмэном Реджи Апшоу.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Будивельник

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Будивельник» будет проводить домашние матчи в киевском фитнес-центре
«Будивельник» будет проводить домашние матчи в киевском фитнес-центре
Баскетбол Суперлига
14 августа 20:00
Плюс один. «Будивельник» подписал контракт с американским бигмэном
Плюс один. «Будивельник» подписал контракт с американским бигмэном
Баскетбол Суперлига
13 августа 16:21
«Будивельник» подписал контракт с еще одним бывшим игроком НБА
«Будивельник» подписал контракт с еще одним бывшим игроком НБА
Баскетбол НБА
10 августа 13:03
Вот это трансфер. «Будивельник» подписал контракт с бывшим игроком клуба НБА
Вот это трансфер. «Будивельник» подписал контракт с бывшим игроком клуба НБА
Баскетбол Суперлига
9 августа 13:45
Известно когда и где «Прометей» и «Будивельник» сыграют за Суперкубок
Известно когда и где «Прометей» и «Будивельник» сыграют за Суперкубок
Баскетбол Суперлига
30 июля 15:48
Миглиниекс: «Будивельник» будет бегать и прыгать лучше, чем в прошлом сезоне»
Миглиниекс: «Будивельник» будет бегать и прыгать лучше, чем в прошлом сезоне»
Баскетбол Суперлига
30 июля 11:35

Новости: Баскетбол

«Будивельник» подписал контракт с центровым из чемпионата Испании
«Будивельник» подписал контракт с центровым из чемпионата Испании
Суперлига
10:41
«Голден Стэйт» и «Бруклин» претендуют на подписание ветерана НБА
«Голден Стэйт» и «Бруклин» претендуют на подписание ветерана НБА
НБА
09:30
«Голден Стэйт» назвал дату возвращения Томпсона
«Голден Стэйт» назвал дату возвращения Томпсона
НБА
08:40
НБА опубликовала полное расписание матчей на следующий сезон
НБА опубликовала полное расписание матчей на следующий сезон
НБА
07:40
Марк Газоль может покинуть «Лейкерс»
Марк Газоль может покинуть «Лейкерс»
НБА
20 августа 21:15
Инсайдер: «В следующие недели цена на Симмонса может упасть»
Инсайдер: «В следующие недели цена на Симмонса может упасть»
НБА
20 августа 17:15
Михельсон: «На новый сезон планируем подписать четырех легионеров»
Михельсон: «На новый сезон планируем подписать четырех легионеров»
20 августа 16:42
Дончич – главный фаворит на приз MVP в следующем сезоне
Дончич – главный фаворит на приз MVP в следующем сезоне
НБА
20 августа 15:20
Украинки узнали соперниц по квалификации на Евробаскет-2023
Украинки узнали соперниц по квалификации на Евробаскет-2023
Сборная Украины
20 августа 14:25
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
6
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
92
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 13:07
Все новости