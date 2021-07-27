Кондраков: «Слышал, что в «Будивельнике» будет команда чемпионского калибра»
«Будивельник» подписал сына легендарного баскетболиста «Юты»
Наследник Джона Стоктона продолжит карьеру в Украине
Майкл Стоктон / фото - Getty Images
«Будивельник» усилился американским разыгрывающем Майклом Стоктоном.
Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.
С 2019 года он выступал за французский «Шоле». В среднем за игру разыгрывающий набирал 12,2 очка и отдавал 6,8 результативные передачи.
За свою карьеру 32-летний Стоктон играл в Германии, России, Греции, а также провел два сезона в американской Лиге развития.
Майкл - сын легендарного игрока «Юты» и десятикратного участника Матча всех звезд НБА Джона Стоктона.
«Будивельник» заключил соглашение с украинским форвардом Андреем Грицаком.
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