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«Будивельник» подписал сына легендарного баскетболиста «Юты»

Наследник Джона Стоктона продолжит карьеру в Украине
Баскетбол Суперлига
27 июля 20:40
«Будивельник» подписал сына легендарного баскетболиста «Юты»
Майкл Стоктон / фото - Getty Images

«Будивельник» усилился американским разыгрывающем Майклом Стоктоном.

Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

С 2019 года он выступал за французский «Шоле». В среднем за игру разыгрывающий набирал 12,2 очка и отдавал 6,8 результативные передачи.

За свою карьеру 32-летний Стоктон играл в Германии, России, Греции, а также провел два сезона в американской Лиге развития.

Майкл - сын легендарного игрока «Юты» и десятикратного участника Матча всех звезд НБА Джона Стоктона.

«Будивельник» заключил соглашение с украинским форвардом Андреем Грицаком.

Рене Тер Велде
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