«Будивельник» подписал сына легендарного баскетболиста «Юты»

Наследник Джона Стоктона продолжит карьеру в Украине

Майкл Стоктон / фото - Getty Images

«Будивельник» усилился американским разыгрывающем Майклом Стоктоном.

Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

С 2019 года он выступал за французский «Шоле». В среднем за игру разыгрывающий набирал 12,2 очка и отдавал 6,8 результативные передачи.

За свою карьеру 32-летний Стоктон играл в Германии, России, Греции, а также провел два сезона в американской Лиге развития.

Майкл - сын легендарного игрока «Юты» и десятикратного участника Матча всех звезд НБА Джона Стоктона.

«Будивельник» заключил соглашение с украинским форвардом Андреем Грицаком.