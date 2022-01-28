«Будивельник» в результативном матче обыграл «Черкасские Мавпы»
«Будивельник» на выезде обыграл «Черкасские Мавпы» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.
Уже после первой четверти киевляне оторвались на 19 очков, после чего держали хозяев на дистанции. Максимум, что удавалось сделать «Мавпам», сокращать периодически отставание до 10 баллов, однако «Будивельник» все же удержал победный результат.
Лучшими игроками матча стали Алик Браун (16 очков + 9 подборов) и Джером Рендл (24 очка). У «Мавп» выделим Дювона Максвелла (13 очков + 10 подборов).
В сезонной серии «Будивельник» ведет 2:1.
Суперлига. Регулярный чемпионат:
«Черкасские Мавпы» – «Будивельник» 82:96 (12:31, 25:17, 26:23, 19:25)
«Черкасские Мавпы»: Кольченко (6), Ткаченко (6), Дугат (13+4 подбора), Шалич (18), Сергеев (8), Хамильтон (16), Попов (0), Конате (0), Бондаренко (2) , Романовский (0), Максвелл (13 + 10 подборов + 9 ассистов), Токовенко (0)
«Будивельник»: Гудвин (15), Браун (16+9 подборов), Стоктон (2), Близнец (11), Гордон (13+8 подборов), Рэндл (24+3 подбора), Конев (3), Коломойский (12), Прокопенко (0)
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