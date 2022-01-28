Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Дженоа» не хочет идти на уступки Шевченко и разрывать с ним контракт

«Будивельник» в результативном матче обыграл «Черкасские Мавпы»

Киевляне вырвались вперед в сезонной серии
Баскетбол Суперлига
21:10
«Будивельник» в результативном матче обыграл «Черкасские Мавпы»
Фото: пресс-служба Суперлиги

«Будивельник» на выезде обыграл «Черкасские Мавпы» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Уже после первой четверти киевляне оторвались на 19 очков, после чего держали хозяев на дистанции. Максимум, что удавалось сделать «Мавпам», сокращать периодически отставание до 10 баллов, однако «Будивельник» все же удержал победный результат.

Лучшими игроками матча стали Алик Браун (16 очков + 9 подборов) и Джером Рендл (24 очка). У «Мавп» выделим Дювона Максвелла (13 очков + 10 подборов).

В сезонной серии «Будивельник» ведет 2:1.

Турнирная таблица Суперлиги

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Черкасские Мавпы» – «Будивельник» 82:96 (12:31, 25:17, 26:23, 19:25)

«Черкасские Мавпы»: Кольченко (6), Ткаченко (6), Дугат (13+4 подбора), Шалич (18), Сергеев (8), Хамильтон (16), Попов (0), Конате (0), Бондаренко (2) , Романовский (0), Максвелл (13 + 10 подборов + 9 ассистов), Токовенко (0)

«Будивельник»: Гудвин (15), Браун (16+9 подборов), Стоктон (2), Близнец (11), Гордон (13+8 подборов), Рэндл (24+3 подбора), Конев (3), Коломойский (12), Прокопенко (0)

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Будивельник Черкасские Мавпы

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Сын Коломойского – вице-президент «Будивельника» по баскетбольным операциям
Сын Коломойского – вице-президент «Будивельника» по баскетбольным операциям
Баскетбол Суперлига
27 января 11:42
«Будивельник» прервал победную серию «Тернополя» и продолжил свою
«Будивельник» прервал победную серию «Тернополя» и продолжил свою
Баскетбол Суперлига
23 января 16:04
«Киев-Баскет» нанес «Черкасским Мавпам» пятое поражение кряду
«Киев-Баскет» нанес «Черкасским Мавпам» пятое поражение кряду
Баскетбол Суперлига
23 января 15:01
«Будивельник» одержал победу над «Киев-Баскетом»
«Будивельник» одержал победу над «Киев-Баскетом»
Баскетбол Суперлига
21 января 21:00
Преимущество в середине матча не спасло «Мавп» от поражения «Тернополю»
Преимущество в середине матча не спасло «Мавп» от поражения «Тернополю»
Баскетбол Суперлига
21 января 20:38
В «Черкасских Мавпах» вспышка коронавируса
В «Черкасских Мавпах» вспышка коронавируса
Баскетбол Суперлига
21 января 10:41

Новости: Баскетбол

«Будивельник» в результативном матче обыграл «Черкасские Мавпы»
«Будивельник» в результативном матче обыграл «Черкасские Мавпы»
Суперлига
21:10
Тренер «Прометея» – о победе над «Хапоэлем»: «Это большое достижение для нашего молодого клуба»
Тренер «Прометея» – о победе над «Хапоэлем»: «Это большое достижение для нашего молодого клуба»
Еврокубки
14:05
Топ-5 моментов дня в НБА. Мощный данк Дэвиса через Эмбиида и невероятное попадание Карри
Топ-5 моментов дня в НБА. Мощный данк Дэвиса через Эмбиида и невероятное попадание Карри
НБА
11:25
Харрисон – о победе над «Хапоэлем» в плей-ин Лиги чемпионов: «Тренер проделал адскую работу»
Харрисон – о победе над «Хапоэлем» в плей-ин Лиги чемпионов: «Тренер проделал адскую работу»
Еврокубки
09:28
«Прометей» вошел в 16 сильнейших команд Лиги чемпионов. Соперники и расписание матчей украинского клуба в следующем раунде еврокубка
«Прометей» вошел в 16 сильнейших команд Лиги чемпионов. Соперники и расписание матчей украинского клуба в следующем раунде еврокубка
Еврокубки
08:59
«Филадельфия» одержала уверенную победу над «Лейкерс», «Голден Стэйт» разобрался с «Миннесотой»
«Филадельфия» одержала уверенную победу над «Лейкерс», «Голден Стэйт» разобрался с «Миннесотой»
НБА
07:40
«Барселона» победила АСВЕЛ, «Олимпиакос» проиграл третий матч подряд
«Барселона» победила АСВЕЛ, «Олимпиакос» проиграл третий матч подряд
Еврокубки
07:26
«Прометей» в Иерусалиме обыграл «Хапоэль» и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов
«Прометей» в Иерусалиме обыграл «Хапоэль» и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов
Еврокубки
27 января 23:17
«Прометей» снова обыграл «Касторс Брэн» в Еврокубке
«Прометей» снова обыграл «Касторс Брэн» в Еврокубке
Еврокубки
27 января 20:55
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
2
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
6
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
MMA
27 января 18:45
8
Все новости