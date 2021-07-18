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04:00 Финикс Санс - Милуоки Бакс 119:123 Окончен
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Букер и «Финикс» установили исторические антирекорды НБА

Защитник «Санс» набрал 40 очков в пятом матче финала
Баскетбол НБА
10:00
Букер и «Финикс» установили исторические антирекорды НБА
Девин Букер / фото - twitter.com

Атакующий защитник «Финикс Санс» Девин Букер набрал 40 очков в пятом матче финала НБА против «Милуоки Бакс» (119:123, 2-3).

Букер - первый баскетболист в истории финалов, проигравший две игры подряд с результативностью 40+ очков. На любой стадии плей-офф подобным антидостижением отличались Леброн Джеймс, Майкл Джордан, Мэджик Джонсон и Джерри Уэст.

Кроме того, «Финикс» - первая команда в истории НБА, проигравшая матч плей-офф при точности 55+% с игры и 60+% из-за дуги.

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо повторил достижение Леброна Джеймса и Кевина Дюранта.

Рене Тер Велде
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Теги

Финикс Санс Милуоки Бакс

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