Букер и «Финикс» установили исторические антирекорды НБА

Защитник «Санс» набрал 40 очков в пятом матче финала

Девин Букер / фото - twitter.com

Атакующий защитник «Финикс Санс» Девин Букер набрал 40 очков в пятом матче финала НБА против «Милуоки Бакс» (119:123, 2-3).

Букер - первый баскетболист в истории финалов, проигравший две игры подряд с результативностью 40+ очков. На любой стадии плей-офф подобным антидостижением отличались Леброн Джеймс, Майкл Джордан, Мэджик Джонсон и Джерри Уэст.

Кроме того, «Финикс» - первая команда в истории НБА, проигравшая матч плей-офф при точности 55+% с игры и 60+% из-за дуги.

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо повторил достижение Леброна Джеймса и Кевина Дюранта.