«Милуоки» повел в финальной серии плей-офф НБА
Букер и «Финикс» установили исторические антирекорды НБА
Защитник «Санс» набрал 40 очков в пятом матче финала
Девин Букер / фото - twitter.com
Атакующий защитник «Финикс Санс» Девин Букер набрал 40 очков в пятом матче финала НБА против «Милуоки Бакс» (119:123, 2-3).
Букер - первый баскетболист в истории финалов, проигравший две игры подряд с результативностью 40+ очков. На любой стадии плей-офф подобным антидостижением отличались Леброн Джеймс, Майкл Джордан, Мэджик Джонсон и Джерри Уэст.
Кроме того, «Финикс» - первая команда в истории НБА, проигравшая матч плей-офф при точности 55+% с игры и 60+% из-за дуги.
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо повторил достижение Леброна Джеймса и Кевина Дюранта.
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