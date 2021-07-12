Невероятная игра Адетокумбо помогла «Милуоки» разгромить «Финикс» в третьем матче финала НБА
Букер: «Нам нужно сыграть с тем же усилием, как в первых двух матчах»
Атакующий защитник «Санс» прокомментировал поражение команды в третьей игре финала НБА
Девин Букер / фото - bleacherreport.com
Защитник «Финикса» Девин Букер после крупного поражения от «Милуоки» (100:120, 2-1) в третьем матче финальной серии рассказал ESPN, что нужно исправить в четвертой встрече.
«Я говорил об этом после нашей второй победы. «Милуоки» не сдастся. Они продолжат играть до самого конца.
Нам нужно сыграть с тем же усилием, как в первых двух матчах. Думаю, тогда у нас все будет хорошо».
Букер в третьей игре финала НБА реализовал 3 из 14 с игры и набрал 10 очков.
Комментарии 0