Букер: «Нам нужно сыграть с тем же усилием, как в первых двух матчах»

Атакующий защитник «Санс» прокомментировал поражение команды в третьей игре финала НБА



Девин Букер / фото - bleacherreport.com

Защитник «Финикса» Девин Букер после крупного поражения от «Милуоки» (100:120, 2-1) в третьем матче финальной серии рассказал ESPN, что нужно исправить в четвертой встрече.

«Я говорил об этом после нашей второй победы. «Милуоки» не сдастся. Они продолжат играть до самого конца. Нам нужно сыграть с тем же усилием, как в первых двух матчах. Думаю, тогда у нас все будет хорошо».

Букер в третьей игре финала НБА реализовал 3 из 14 с игры и набрал 10 очков.