Бывший помощник Поповича стал новым главным тренером «Бостона»

В «Селтикс» официально подтвердили назначение Айме Удока

Айме Удока / Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Пресс-служба «Бостона» официально объявила о назначении на пост главного тренера команды Айме Удока.

43-летний специалист очень рад возможности поработать с «Селтикс»:

«Для меня большая честь стать частью истории такого клуба, как «Селтикс». Я попал в идеальную ситуацию, получив возможность тренировать столь талантливый состав и работать вместе с Брэдом Стивенсом. Я благодарен за доверие и с нетерпением жду, когда начну работу».

Ранее Удок работал в «Бруклине», где занимал должность ассистента. Что интересно, именно от «Нетс» «Бостон» вылетел в первом раунде плей-офф. На посту главного тренера «Селтикс» Удок сменил Брэда Стивенса.

Также в послужном списке специалиста числится семь лет работы в «Сан-Антонио Сперс» помощником Грега Поповича.