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Бывший помощник Поповича стал новым главным тренером «Бостона»
В «Селтикс» официально подтвердили назначение Айме Удока
Айме Удока / Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports
Пресс-служба «Бостона» официально объявила о назначении на пост главного тренера команды Айме Удока.
43-летний специалист очень рад возможности поработать с «Селтикс»:
«Для меня большая честь стать частью истории такого клуба, как «Селтикс». Я попал в идеальную ситуацию, получив возможность тренировать столь талантливый состав и работать вместе с Брэдом Стивенсом. Я благодарен за доверие и с нетерпением жду, когда начну работу».
Ранее Удок работал в «Бруклине», где занимал должность ассистента. Что интересно, именно от «Нетс» «Бостон» вылетел в первом раунде плей-офф. На посту главного тренера «Селтикс» Удок сменил Брэда Стивенса.
Также в послужном списке специалиста числится семь лет работы в «Сан-Антонио Сперс» помощником Грега Поповича.Напомним, возглавить «Бостон» также мог бывший главный тренер сборной Украины.
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