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«Черкасские Мавпы» подписали экс-защитника «Орландо Мэджик»

В прошлом сезоне Родни Первис дебютировал в Европе
Баскетбол Суперлига
13:15
«Черкасские Мавпы» подписали экс-защитника «Орландо Мэджик»
Родни Первис / фото - nba.com

«Черкасские Мавпы» подписали первого легионера. Клуб усилился американским свингменом Родни Первисом. 27-летний баскетболист играет на позиции атакующего защитника.

Первис не был выбран на драфте НБА в 2017 году, после чего попал в фарм-клуб «Орландо Мэджик» - «Лейкленд Мэджик». В сезоне 2017/18 в среднем за игру в G-Лиге набирал 13.8 очков, 3.1 подбора и 3.5 передач. В этом же сезоне защитник дебютировал в НБА. На счету Родни 6 очков, 1.7 подбора и 1.1 передач в лучшей лиге мира.

В прошлом сезоне Первис дебютировал в Европе, сначала выступая за «Бергамо Баскет», которая выступала во втором дивизионе чемпионата Италии; а затем и за польский «Вилски Щецин». В элитном дивизионе Польши американец набирал 9.3 очков и 3 передачи.

«Черкасские Мавпы» подписали новое соглашение с опытным защитником Сергеем Поповым.

Рене Тер Велде
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Теги

Черкасские Мавпы Орландо Мэджик

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