«Черкасские Мавпы» усилились сербским центровым

Текущий сезон Шалич начинал в чемпионате Польши

Джоко Шалич / Фото: mavpabasket.com

«Черкасские Мавпы» подписали сербского центрового Джоко Шалича, сообщает пресс-служба клуба.



26-летний игрок ранее выступал в «Партизане», «Динамике», «Спарс», «Младость» (Босния), «Сутьеска» (Черногория), «Геллиос» (Словения).

В прошлом сезоне в составе «Младости» Шалич набирал в среднем за игру 20,9 очка, 8,1 подбора и 2 передачи. Нынешний сезон Джоко начинал в «Щецине» в чемпионате Польши – 15 матчей (7,1 очка, 3,8 подборов в среднем).

Ранее Президент ФБУ назвал три города, которые в скором времени могут получить команды-участницы Суперлиги.