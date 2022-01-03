Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 10
Развернуть Свернуть
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:30 Милуоки Бакс - Нью-Орлеан Пеликанс 136:113 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Сан-Антонио Сперс 117:116 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Чикаго Буллз 119:120 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Клипперс 116:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Денвер Наггетс 111:124 Окончен
04:00 Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз 116:123 Окончен
22:30 Торонто Рэпторс - Нью-Йорк Никс 120:105 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Бостон Селтикс - Орландо Мэджик 116:111 Окончен
01:00 Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс 108:104 Окончен
01:00 Сакраменто Кингз - Майами Хит 115:113 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс 86:95 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Финикс Санс 99:133 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс 108:103 Окончен
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Вашингтон Уизардз - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Орландо Мэджик -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован

«Черкасские Мавпы» усилились сербским центровым

Текущий сезон Шалич начинал в чемпионате Польши
Баскетбол Суперлига
12:56
«Черкасские Мавпы» усилились сербским центровым
Джоко Шалич / Фото: mavpabasket.com

«Черкасские Мавпы» подписали сербского центрового Джоко Шалича, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний игрок ранее выступал в «Партизане», «Динамике», «Спарс», «Младость» (Босния), «Сутьеска» (Черногория), «Геллиос» (Словения).

В прошлом сезоне в составе «Младости» Шалич набирал в среднем за игру 20,9 очка, 8,1 подбора и 2 передачи. Нынешний сезон Джоко начинал в «Щецине» в чемпионате Польши – 15 матчей (7,1 очка, 3,8 подборов в среднем).

Ранее Президент ФБУ назвал три города, которые в скором времени могут получить команды-участницы Суперлиги.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Черкасские Мавпы трансферы

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Белый Барс» усилился двумя нападающими и защитником
«Белый Барс» усилился двумя нападающими и защитником
Хоккей Хоккейная Суперлига
13:56
«Киев-Баскет» на выезде обыграл «Черкасские Мавпы»
«Киев-Баскет» на выезде обыграл «Черкасские Мавпы»
Баскетбол Суперлига
24 декабря 2021г. 21:10
«Будивельник» с разницей в 69 очков уничтожил «Черкасские Мавпы 2» и прошел в четвертьфинал Кубка Украины
«Будивельник» с разницей в 69 очков уничтожил «Черкасские Мавпы 2» и прошел в четвертьфинал Кубка Украины
Баскетбол В Украине
22 декабря 2021г. 20:38
Состав СК «Сокол» пополнили три игрока
Состав СК «Сокол» пополнили три игрока
Хоккей Хоккейная Суперлига
20 декабря 2021г. 15:28
2
«Мавпы» на характере выиграли у «Николаева» в матче аутсайдеров Суперлиги
«Мавпы» на характере выиграли у «Николаева» в матче аутсайдеров Суперлиги
Баскетбол Суперлига
18 декабря 2021г. 17:51
«Черкасские Мавпы» дома уступили «Кривбассу»
«Черкасские Мавпы» дома уступили «Кривбассу»
Баскетбол Суперлига
16 декабря 2021г. 20:24

Новости: Баскетбол

«Черкасские Мавпы» усилились сербским центровым
«Черкасские Мавпы» усилились сербским центровым
Суперлига
12:56
Лень помог «Сакраменто» победить «Майами», Михайлюк с «Торонто» обыграл «Нью-Йорк»
Лень помог «Сакраменто» победить «Майами», Михайлюк с «Торонто» обыграл «Нью-Йорк»
НБА
07:49
3 января могут приостановить сезон Евролиги
3 января могут приостановить сезон Евролиги
Еврокубки
02 января 19:37
ФБУ готовит натурализацию трех игроков
ФБУ готовит натурализацию трех игроков
Сборная Украины
02 января 18:20
Топ-10 моментов дня в НБА. Мощный постер Адетокунбо и победный бросок Дерозана
Топ-10 моментов дня в НБА. Мощный постер Адетокунбо и победный бросок Дерозана
НБА
02 января 11:20
«Голден Стэйт» выиграл у «Юты», «Милуоки» в результативном матче справился с «Нью-Орлеаном»
«Голден Стэйт» выиграл у «Юты», «Милуоки» в результативном матче справился с «Нью-Орлеаном»
НБА
02 января 08:52
«Лейкерс» обменяют Рондо в «Кливленд»
«Лейкерс» обменяют Рондо в «Кливленд»
НБА
01 января 10:20
«Лейкерс» одержали разгромную победу над «Портлендом», «Бостон» уверенно обыграл «Финикс»
«Лейкерс» одержали разгромную победу над «Портлендом», «Бостон» уверенно обыграл «Финикс»
НБА
01 января 08:20
Роскошный постер-данк Вудсона — в топ-10 последней недели 2021 года в Суперлиге
Роскошный постер-данк Вудсона — в топ-10 последней недели 2021 года в Суперлиге
Суперлига
31 декабря 2021г. 14:42
Все новости

Популярные новости

«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Бокс Профессиональный бокс
02 января 04:30
Все новости