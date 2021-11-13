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«Днепр» на выезде выиграл у «Черкасских Мавп»

Команда Михельсона потерпела шестое поражение кряду
Баскетбол Суперлига
18:08
«Днепр» на выезде выиграл у «Черкасских Мавп»
Фото: ФБУ

«Днепр» на выезде обыграл «Черкасские Мавпы» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Матч получился близким, но за счет более удачной игры в концовке встречи победу праздновали гости.

Самым результативным игроком поединка стал Санон, набравший 23 очка. У «Мавп» 16 баллов на свой счет записал Скира.

«Днепр» находится на шестом месте в турнирной таблице. «Мавпы» же потерпели шестое поражение кряду и продолжают замыкать таблицу.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Черкасские Мавпы» – «Днепр» 83:90 (20:20, 19:20, 25:25, 19:25)

«Черкасские Мавпы»: Кожа 16, Максвелл 15о + 7пд, Дугат 12, Кольченко 9, Ткаченко 8 – старт; Хамильтон 14о+5пд, Конате 7о+5пд, Попов 2о+5пр, Бондаренко, Сергеев

«Днепр»: Купер 12о+7пд+10пр, Шундель 12, Вон 10, Бобров 8, Павлов 2 – старт; Санон 23, Кравцов 16о+7пд, Тимофеенко 7о+5пд, Крутоус, Зотов



Сергей Остапенко
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