«Днепр» на выезде выиграл у «Черкасских Мавп»
«Днепр» на выезде обыграл «Черкасские Мавпы» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.
Матч получился близким, но за счет более удачной игры в концовке встречи победу праздновали гости.
Самым результативным игроком поединка стал Санон, набравший 23 очка. У «Мавп» 16 баллов на свой счет записал Скира.
«Днепр» находится на шестом месте в турнирной таблице. «Мавпы» же потерпели шестое поражение кряду и продолжают замыкать таблицу.
Суперлига. Регулярный чемпионат:«Черкасские Мавпы» – «Днепр» 83:90 (20:20, 19:20, 25:25, 19:25)
«Черкасские Мавпы»: Кожа 16, Максвелл 15о + 7пд, Дугат 12, Кольченко 9, Ткаченко 8 – старт; Хамильтон 14о+5пд, Конате 7о+5пд, Попов 2о+5пр, Бондаренко, Сергеев
«Днепр»: Купер 12о+7пд+10пр, Шундель 12, Вон 10, Бобров 8, Павлов 2 – старт; Санон 23, Кравцов 16о+7пд, Тимофеенко 7о+5пд, Крутоус, Зотов
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