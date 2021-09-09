«Днепр» подписал контракт с лучшим защитником прошлого сезона Суперлиги

Санон продолжить представлять днепрян

Фото: fbu.ua

Иссуф Санон продлил контракт с «Днепром» на сезон-2021/22.



Защитник в прошлом сезоне в чемпионате сыграл в 44 матчах и набирал в среднем по 11,4 очка + 3,2 подбора + 3,4 передачи (РЭ 12,3) за 21:25 минут на паркете.

Санон был признан MVP 1/4 финала чемпионата Украины, когда стал одним из ключевых факторов в камбэке «Днепра» со счета 0:2 в серии с «Будивельником».

По итогам сезона 20/21 Иссуф был признан лучшим защитником чемпионата и включен в символическую пятерку Суперлиги.

Напомним, что в следующем сезоне клубы Суперлиги получат по миллиону гривен спонсорской поддержки.