В Суперлиге изменили лимит на легионеров
«Днепр» подписал новые соглашения еще с двумя игроками
28-летний ветеран команды останется еще на сезон
Максим Закурдаев / Фото - ФБУ«Днепр» продлил контракты с еще двумя украинскими баскетболистами.
Защитник Максим Закурдаев продлил контракт с днепровским клубом еще на сезон.
28-летний баскетболист в минувшем розыгрыше Суперлиги сыграл в 46 матчах, в которых в среднем в копилку команды приносил по 5,7 очка + 1,8 подбора + 1,3 передачи (РЭ 6,1) за 16:49 минут на площадке.
У Закурдаева самый высокий процент реализации штрафных бросков в команде. В чемпионате Закурдаев реализовал 88,9% попыток с линии.
В Кубке Европы FIBA в трех матчах ветеран «Днепра» принял участие в трех играх и в среднем набирал по 4,7 очка + 1 подбор + 1 передача (РЭ 4,7) за 11,6 минуты.
Также о продлении сотрудничества «Днепр» договорился с молодым форвардом Романом Бондарчуком.
Роман в минувшем сезоне сыграл 22 матча, в которых в среднем набирал по 1,4 очка + 0,8 подбора + 0,3 передачи (РЭ 1,5) за 5:08 минут.
Отметим, что Бондарчук уже восьмой игрок «Днепра», у которого есть контракт с клубом на сезон-2021/22.
Накануне днепряне продлили контракты со Станиславом Тимофеенко и Анатолием Шунделем.
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