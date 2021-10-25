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02:30 Майами Хит - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован

«Днепр» показал худший старт в Суперлиге за последние восемь лет

Клуб сейчас занимает шестое место в турнирной таблице
Баскетбол Суперлига
19:37
«Днепр» показал худший старт в Суперлиге за последние восемь лет
Фото: ФБУ

БК «Днепр» в начале сезона Суперлиги показал свой худший старт за последние восемь лет, несмотря на то, что считался одним из фаворитов.

Подопечные Дмитрия Болдаева проиграли четыре из восьми матчей в Суперлиге. При этом, «Днепр» еще не играл с «Прометеем» и «Будивельником».

Более плохой старт «Днепр» ы последний раз показал в сезоне 2013/14 гг., когда команда потерпела 7 поражений в 8 матчах. В том сезоне «Днепр» занял 12-е место из 14 команд, выиграв 6 матчей из 26.

Напомним, на прошлой неделе «Днепр» проиграл «Николаеву» и новичку Суперлиги «Кривбассу».

Источник: basket.com.ua Карен Агабекян
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