«Кривбасс» сенсационно обыграл «Днепр», прервав серию из четырех поражений

Подопечные Слипенчука ударно провели первые две четверти

Фото: ФБУ

«Кривбасс» на своей площадке обыграл «Днепр» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Подопечные Слипенчука мощно провели первые две четверти, организовав себе отрав «+18» очков. В дальнейшем «Днепр» подобрался по счету, однако по-настоящему на победу в матче не претендовал.

Самым результативным игроком поединка стал Рашад Вон, набравший 18 очков. У «Кривбасса» 17 баллов на счету Владислава Коренюка.

Таким образом, «Кривбасс» прервал серию из четырех поражений кряду.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Кривбасс» – «Днепр» 82:71 (31:22, 19:10, 17:18, 15:21)

«Кривбасс»: Коренюк 17 + 14 подборов, Коупленд 13 + 3 подбора, Артамонов 10 + 6 передач, Полайт Дж 10 + 6 подборов, Мотли 12 + 6 подборов - старт, Бондарчук 0, Попович 10 + 3 подбора, Латкович 10 + 7 передач.

«Днепр»: Вон 23 + 4 подбора, Купер 0 + 11 передач, Крутоус 3, Павлов 3 + 4 подбора, Кравцов 9 + 5 подборов - старт, Шундель 0, Колдомасов 0, Бобров 8 + 7 подборов, Тимофеенко 5 + 3 подбора, Санон 15 + 2 передачи, Зотов 5 + 2 подбора.

