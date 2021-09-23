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«Днепр» с уверенной победы над «Харьковскими Соколами» стартовал в новом сезоне Суперлиги

Лучшим у хозяев был Иссуф Санон с 16 очками

Баскетбол Суперлига
20:58
«Днепр» с уверенной победы над «Харьковскими Соколами» стартовал в новом сезоне Суперлиги
Фото: ФБУ

Новый сезон Суперлиги стартовал в Днепре, где местный коллектив уверенно обыграл Харьковских Соколов со счетом 81:57.

Не растерявший в межсезонье лидеров «Днепр» стартовал в матче в статусе фаворита и начал серьезно наращивать преимущество. В первой четверти их преимущество иногда доходило до +18, но на первый маленький перерыв они привезли еще не сыгравшимся оппонентам -13 очков. Во второй десятиминутке гости немного выровняли игру, хоть это и не помешало разбросавшимся хозяевам увеличить отрыв.

Очень провальной для «Харьковских Соколов» оказалась третья четверть, где они смогли забросить лишь четыре очка против 17 у соперника. Перед последней десятиминуткой разница в пользу «Днепра» была катастрофической +30, из-за чего она стала лишь формальностью.

Самым результативным в матче стал Иссуф Санон с 16 очками, а у «Харьковских Соколов» выделим Махони – 12 баллов.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Днепр» – «Харьковские Соколы» 81:57 (31:18, 19:15, 17:4, 14:20)


Карен Агабекян
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Теги

Харьковские Соколы Днепр (баскетбол)

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