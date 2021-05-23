«Днепр» уверенно обыграл «Будивельник» и вышел в полуфинал Суперлиги

Действующие чемпионы в следующем раунде сыграют с «Прометеем»





Фото: ФБУ

В пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги «Днепр» дома обыграл «Будивельник» со счетом 107:84.



В третьем и четвертом матче серии «Днепр» нашел мотивацию и ключи к победе над «Будивельником». Поэтому в решающем матче им было важно продолжить доминировать над соперником.

Уверенно выиграв первую половину матча с преимуществом в 19 очков «Днепр» должен был не подпустить к себе соперников, которые всегда прибавляют после большого перерыва. И «Будивельник» ожидаемо начал перебирать инициативу, но их подвела ужасная реализация моментов с трехочковой линии и из-под кольца. Поэтому хозяева лишь упрочили преимущество.

В последней четверти «Будивельник» начал очень много рисковать, из-за чего «Днепр» часто убегал в быстрые атаки и увеличивал преимущество, а затем праздновал победу.

Отметим, что в полуфинальной серии Суперлиги «Днепр» сыграет с «Прометеем».

Суперлига. 1/4 финала. Четвертый матч

«Днепр» – «Будивельник» 107:84 (31:23, 26:15, 26:20, 24:26)

«Днепр»: Кравцов (19), Тимофеенко (14, Террелл (16), Закурдаев (11), Купер (0 + 7 подборов + 16 передач + 4 потери) – старт. Санон (21 + 6 подборов + 7 передач), Бобров (14 + 11 подборов), Бондарчук (3), Глебов (2), Корниенко (0)

«Будивельник»: Девенпорт (15), Буртт (14 + 10 передач), Джонатан Джонсон (12 + 11 подборов), Яковичм (11), Кобец (2) – старт. Реджинальд Джонсон (14), Звонов (7), Кожемякин (8), Девое (1)



