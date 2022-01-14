«Днепр» впервые в сезоне обыграл «Будивельник»

Сильную игру выдали Купер и Кравцов

Фото: ФБУ

«Днепр» выиграл у «Будивильника» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

В середине первой четверти «Днепр» захватил лидерство, после чего только раз позволил киевлянам сравнять счет. Тем не менее, команда Болдаева сразу же снова вышла вперед и довела встречу до победы.

Лучшие игроки матча в составе «Днепра» – Донелл Купер (15 очков + 14 подборов + 14 передач) и Вячеслав Кравцов (27 очков + 8 подборов). У «Будивельника» 24 очка и 15 подборов на счету Дрю Гордона.

Таким образом, «Днепр» впервые в сезоне обыграл «Будивельник».

Турнирная таблица Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Днепр» – «Будивельник» 89:78 (25:19, 20:20, 22:16, 22:23)

«Днепр»: Кравцов 27 + 8 подборов + 3 передачи, Купер 15 + 14 подборов + 14 передач + 5 перехватов, Санон 15 + 4 передачи, Крутоус 13 + 5 передач, Павлов 8 - старт, Бобров 8 + 10 подборов + 2 блок-шота , Зотов 3, Шундель 0, Загреба 0, Колдомасов 0

«Будивельник»: Гордон 24+15 подборов, Близнец 12, Браун 8, Стоктон 6+7 передач, Кондраков 0 — старт, Рэндл 24+6 передач, Конев 2+2 перехвата, Гудвин 2, Кобец 0

