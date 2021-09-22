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Док Риверс: «Надеюсь, мы убедим Бена Симмонса остаться»

Наставник «Филадельфии» выступает против ухода разыгрывающего
Баскетбол НБА
21:20
Док Риверс: «Надеюсь, мы убедим Бена Симмонса остаться»
Док Риверс / фото - nbcsports.com

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс хочет убедить разыгрывающего Бена Симмонса остаться в команде.

Риверса цитирует ESPN:

«Я надеюсь, мы убедим его передумать. Это часть нашей работы. Спорт хорош тем, что ты можешь потерпеть неудачу, а потом снова сесть на лошадь и попытаться еще раз. Вы удивитесь, если я скажу вам, сколько раз за лето проигравшая команда, а таких команд 29, проходит через нечто подобное. Потому что проигрывать тяжело. С этим нужно смириться».

Бен Симмонс не приедет в тренировочный лагерь «Сиксерс» и не собирается больше выступать за команду.

Рене Тер Велде
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Док Риверс Бен Симмонс Филадельфия 76

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