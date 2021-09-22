«Филадельфия» может оштрафовать Симмонса на $1,3 млн за пропущенный тренировочный лагерь
Док Риверс: «Надеюсь, мы убедим Бена Симмонса остаться»
Наставник «Филадельфии» выступает против ухода разыгрывающего
Док Риверс / фото - nbcsports.com
Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс хочет убедить разыгрывающего Бена Симмонса остаться в команде.
Риверса цитирует ESPN:
«Я надеюсь, мы убедим его передумать. Это часть нашей работы. Спорт хорош тем, что ты можешь потерпеть неудачу, а потом снова сесть на лошадь и попытаться еще раз. Вы удивитесь, если я скажу вам, сколько раз за лето проигравшая команда, а таких команд 29, проходит через нечто подобное. Потому что проигрывать тяжело. С этим нужно смириться».
Бен Симмонс не приедет в тренировочный лагерь «Сиксерс» и не собирается больше выступать за команду.
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