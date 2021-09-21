«Хьюстон» проявляет большой интерес к Симмонсу
Симмонс не будет выступать за «Филадельфию»
Разыгрывающий не приедет в тренировочный лагерь
Бен Симмонс / фото - nba.com
Разыгрывающий «Филадельфии 76» Бен Симмонс не приедет в тренировочный лагерь, который открывается на следующей неделе, и не собирается выступать за команду, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Симмонс сообщил о своих намерениях на встрече с представителями «Филадельфии» в конце августа, после чего не разговаривал с командой.
Игрок осведомлен о санкциях, которые может применить к нему клуб, включая штраф, отчисление и удержание зарплаты.
«Хьюстон» проявляет большой интерес к Бену Симмонсу. Сам разыгрывающий запросил обмен в «Голден Стэйт».
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