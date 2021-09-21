Симмонс не будет выступать за «Филадельфию»

Разыгрывающий не приедет в тренировочный лагерь

Бен Симмонс / фото - nba.com

Разыгрывающий «Филадельфии 76» Бен Симмонс не приедет в тренировочный лагерь, который открывается на следующей неделе, и не собирается выступать за команду, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Симмонс сообщил о своих намерениях на встрече с представителями «Филадельфии» в конце августа, после чего не разговаривал с командой.

Игрок осведомлен о санкциях, которые может применить к нему клуб, включая штраф, отчисление и удержание зарплаты.

«Хьюстон» проявляет большой интерес к Бену Симмонсу. Сам разыгрывающий запросил обмен в «Голден Стэйт».