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Дончич – главный фаворит на приз MVP в следующем сезоне

Леброн располагается на 6-й позиции
Баскетбол НБА
15:20
Дончич – главный фаворит на приз MVP в следующем сезоне
Лука Дончич / фото - nba.com

Американские букмекеры составили список главных фаворитов на приз MVP НБА в сезоне-2021/22.

Список возглавил Лука Дончич из «Мэверикс», коэффициент составил 9/2. В тройке помимо словенца также Стефен Карри из «Уорриорз» (7/1) и Яннис Адетокумбо из «Бакс» (15/2).

Далее расположились Кевин Дюрэнт («Бруклин», 8/1), Джоэл Эмбиид («Филадельфия», 17/2), Дэмиан Лиллард («Портленд», 12/1) и Леброн Джеймс («Лейкерс», 12/1).

Стоит отметить, что для суперзвезды «озерников» неутешительно завершился опрос скаутов и менеджеров лиги, которые больше не считают 36-летнего Джеймса лучшим игроком НБА.

Леброн Джеймс стал первым долларовым миллиардером в НБА.

Рене Тер Велде
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Теги

Лука Дончич Стефен Карри Яннис Адетокумбо Кевин Дюрант Джоэл Эмбиид Дэмиан Лиллард Леброн Джеймс

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