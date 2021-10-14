«Тенерифе» уверенно обыграл «Сассари» в группе «Прометея»
Доу: «Людвигсбург» смотрел видео с нашей игрой, жестко прессинговал»
Игрок «Прометея» – о причинах второго поражения в Лиге чемпионов
Фото: пресс-служба Лиги чемпионов
Американский легионер «Прометея» Крис Доу поделился мнением о поражении в матче Лиги чемпионов с «Людвигсбургом» (64:86):
«Мы проиграли в защите, нападении, на подборах. Соперник контролировал ситуацию большую часть матча. В начале неплохо играли в защите, но после первого подбора в нападении, попадания почти с центра площадки, пут-бэка они почувствовали уверенность. «Людвигсбург» смотрел видео с нашей игрой, жестко прессинговал.
Соперник сыграл с уважением к нам, действовал жестко на подборе и это привело к положительному для них результату. У нас хорошая команда. Многие впервые играют в Лиге чемпионов. Хотим побеждать в матчах. Тяжелая группа, никто не отдаст победы просто так и нужно их выгрызать. Хотим побеждать, чтобы выйти в следующий раунд».
Напомним, главный тренер «Прометея» отметил уровень командной защиты «Людвигсбурга».
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