Доу: «Людвигсбург» смотрел видео с нашей игрой, жестко прессинговал»

Фото: пресс-служба Лиги чемпионов

Американский легионер «Прометея» Крис Доу поделился мнением о поражении в матче Лиги чемпионов с «Людвигсбургом» (64:86):

Соперник сыграл с уважением к нам, действовал жестко на подборе и это привело к положительному для них результату. У нас хорошая команда. Многие впервые играют в Лиге чемпионов. Хотим побеждать в матчах. Тяжелая группа, никто не отдаст победы просто так и нужно их выгрызать. Хотим побеждать, чтобы выйти в следующий раунд».