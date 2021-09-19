Дубинский: «Мало кто верил, что мы сможем победить «Парму»

Владимир Дубинский / фото - basket.com.ua

Президент «Прометея» Владимир Дубинский в своем Facebook поделился эмоциями от победы клуба над российской «Пармой» в финале квалификации Лиги чемпионов (67:65).

Мало кто верил, что мы сможем победить «Парму» – команду, играющую в Лиге ВТБ. А мы верили, и это все удалось благодаря нашим болельщикам. Мы это сделали для всех вас.

Вся команда отыграла хорошо, не у всех все получалось, но мы были одним целым весь этот баббл.

В прошлой игре не очень был заметен на площадке Ди Джей. Казалось, он готовился к финалу. Он был прекрасен. Он был фееричен. Он был нашим лидером, но победила все-таки команда и ее великолепный тренер».