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Дубинский: «Мало кто верил, что мы сможем победить «Парму»

Президент «Прометея» поделился эмоциями от победы клуба над российской командой
Баскетбол Еврокубки
09:55
Дубинский: «Мало кто верил, что мы сможем победить «Парму»
Владимир Дубинский / фото - basket.com.ua

Президент «Прометея» Владимир Дубинский в своем Facebook поделился эмоциями от победы клуба над российской «Пармой» в финале квалификации Лиги чемпионов (67:65).

«Мы в финале квалификации победили и впервые в истории Украины вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Ребята, вы это сделали. Спасибо всей команде и, конечно же, тренеру Нено.

Мало кто верил, что мы сможем победить «Парму» – команду, играющую в Лиге ВТБ. А мы верили, и это все удалось благодаря нашим болельщикам. Мы это сделали для всех вас.

Вся команда отыграла хорошо, не у всех все получалось, но мы были одним целым весь этот баббл.

В прошлой игре не очень был заметен на площадке Ди Джей. Казалось, он готовился к  финалу. Он был прекрасен. Он был фееричен. Он был нашим лидером, но победила все-таки команда и ее великолепный тренер».

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург поделился мнением после матча квалификации Лиги чемпионов FIBA против «Пармы».

Рене Тер Велде
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Теги

Владимир Дубинский Прометей Парма

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