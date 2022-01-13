«Прометей» потерпел разгромное поражение от «Хапоэля» в первом матче плей-ин Лиги чемпионов
Дубинский – о поражении «Прометея» в плей-ин ЛЧ: «Мы еще вернемся в Иерусалим и покажем»
Президент слобожанского клуба верит в успех своей команды в противостоянии с «Хапоэлем»
Владимир Дубинский / Фото - FacebookПрезидент «Прометея» Владимир Дубинский на своей странице в Facebook поделился эмоциями после поражения своей команды от «Хапоэля» (70:95) в первом матче плей-ин Лиги чемпионов.
«Что это было сегодня? Истерика после первой четверти, надежда после второй, разочарование после третьей и понимание безысходности после четвертой. Сегодня мы проиграли и сегодня это был не «Прометей». Растерянность и паника».
«Но я хочу сказать, в такие минуты всегда буду рядом с командой, мы любим вас ребята и верим в вас ребята. Бывает. У каждого из нас бывали такие дни, а бывали и по страшней. Все забыть, переспать с этим кошмаром и забыть».
«Все будет «Прометей». Уверен, в Запорожье вы покажете другую игру, мы все еще не раз будем любоваться игрой любимой команды, гордится и не раз еще улыбнемся и порадуемся. Мы еще вернемся в Иерусалим и покажем».
«Только «Прометей», только победа».
Ответная игра состоится 18 января в Украине. При необходимости, третий поединок пройдет на площадке «Хапоэля».
Напомним, «Прометей» – первый украинский клуб в истории, который пробился в раунд плей-ин Лиги чемпионов.
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