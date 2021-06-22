Дубинский: «По желанию Гинзбурга контракты подписаны с Сидоровым, Петровым и Беликовым»
Дубинский: «Прометей» получил в пользование зал Слобожанского и переезжает туда»
Президент клуба из Каменского – о новом месте базирования команды
Владимир Дубинский / Фото - prometeybc.comПрезидент «Прометея» Владимир Дубинский в интервью пресс-службе клуба поведал о ситуации относительно переезда команды из Каменского в другой город.
«К сожалению, команда будет переезжать. После выборов мэра изменилось отношение к «Прометею». Мы стали понимать, что здание спорткомплекса будет приватизировано. На имя мэра было составлено письмо с просьбой о передаче Дворца спорта по коммунальной собственности в облсовет, но мы получили ответ с подписью мэра о нецелесообразности и передачи объекта, и его финансирования. Тогда мы поняли, что все совсем плохо. После этого происходили смены руководства спорткомплекса «Прометей», появление запретов тренироваться там нашим командам при том, что действовал трехлетний договор аренды между нами и комплексом. Со своей стороны мы пытались наладить с мэром какой-то диалог, подписать меморандум о сотрудничестве, но этого не произошло».
«Пошли абсолютно ненужные процессы, на нас начало осуществляться огромное давление со стороны новоиспеченного руководства спорткомплекса. Полицию вызывали даже во время полуфинальных игр плей-офф, отключали свет. Мы вспомнили о наличии зала в поселке городского типа Слобожанское. Приехали туда, рассказали о своих проблемах. Произошел ряд встреч с руководством Слобожанского, мы получили в пользование зал и будем переезжать. У нас подписан контракт на пользование залом в течение пяти лет, сейчас мы уже инвестируем в него. Мы будем находиться в Слобожанском, представлять область, создавать в ней детские школы».
Напомним, что накануне директор Дворца спорта, где базировались баскетбольные и волейбольные команды «Прометея», отказался отдавать личные вещи спортсменов и кубок чемпионов Суперлиги Украины, который накануне привезли в Каменское баскетболисты клуба.
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