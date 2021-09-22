Дубинский: «Мало кто верил, что мы сможем победить «Парму»
Дубинский: «Суперкубок Украины уезжает в «Прометей». Это было феерично»
Президент клуба из Каменского – о победе своей команды в матче с «Будивельником»
Владимир Дубинский / Фото - FacebookПрезидент БК «Прометей» на своей странице в Facebook поделился эмоциями после победы своей команды в матче за Суперкубок Украины с киевским «Будивельником» (104:99).
«Суперкубок Украины уезжает в «Прометей»! БК «Будивельник» – БК «Прометей» 99:104! Победа! Победа! Победа! Сегодня мы вновь увидели единую команду. Спасибо команда. Спасибо каждому игроку, кто отдавал себя этой победе. Спасибо тренер Нено! Это было феерично. Гордость и счастье. Сил никаких, только эмоции! Спасибо нашим болельщикам, которые неистово поддерживали свою любимую команду. Только «Прометей»! Только победа!!!».
Напомним, «Прометей» завоевал первый Суперкубок Украины в своей истории.
Защитник «Прометея» Илья Сидоров признан лучшим игроком матча за Суперкубок Украины.