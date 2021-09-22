Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Дубинский: «Суперкубок Украины уезжает в «Прометей». Это было феерично»

Президент клуба из Каменского – о победе своей команды в матче с «Будивельником»

Баскетбол Суперлига
22 сентября 22:52
Дубинский: «Суперкубок Украины уезжает в «Прометей». Это было феерично»
Владимир Дубинский / Фото - Facebook
Президент БК «Прометей» на своей странице в Facebook поделился эмоциями после победы своей команды в матче за Суперкубок Украины с киевским «Будивельником» (104:99).

«Суперкубок Украины уезжает в «Прометей»! БК «Будивельник» – БК «Прометей» 99:104! Победа! Победа! Победа! Сегодня мы вновь увидели единую команду. Спасибо команда. Спасибо каждому игроку, кто отдавал себя этой победе. Спасибо тренер Нено! Это было феерично. Гордость и счастье. Сил никаких, только эмоции! Спасибо нашим болельщикам, которые неистово поддерживали свою любимую команду. Только «Прометей»! Только победа!!!».


Напомним, «Прометей» завоевал первый Суперкубок Украины в своей истории.

Защитник «Прометея» Илья Сидоров признан лучшим игроком матча за Суперкубок Украины.

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владимир Дубинский Прометей Суперкубок Украины (баскетбол) Будивельник

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Сидоров – лучший игрок Суперкубка Украины
Сидоров – лучший игрок Суперкубка Украины
Баскетбол Суперлига
22 сентября 21:17
«Прометей» – обладатель Суперкубка Украины
«Прометей» – обладатель Суперкубка Украины
Баскетбол Суперлига
22 сентября 20:37
Сегодня начнется баскетбольный сезон в Украине. «Будивельник» и «Прометей» сразятся за Суперкубок
Сегодня начнется баскетбольный сезон в Украине. «Будивельник» и «Прометей» сразятся за Суперкубок
Баскетбол Суперлига
22 сентября 10:58
Дубинский: «Мало кто верил, что мы сможем победить «Парму»
Дубинский: «Мало кто верил, что мы сможем победить «Парму»
Баскетбол Еврокубки
19 сентября 09:55
Гинзбург: «Игры такого качества недостаточно для Лиги чемпионов»
Гинзбург: «Игры такого качества недостаточно для Лиги чемпионов»
Баскетбол Еврокубки
19 сентября 07:35
«Прометей» – первый украинский клуб, который пробился в основной раунд Лиги Чемпионов через квалификацию
«Прометей» – первый украинский клуб, который пробился в основной раунд Лиги Чемпионов через квалификацию
Баскетбол Еврокубки
18 сентября 20:59

Новости: Баскетбол

Дубинский: «Суперкубок Украины уезжает в «Прометей». Это было феерично»
Дубинский: «Суперкубок Украины уезжает в «Прометей». Это было феерично»
Суперлига
22 сентября 22:52
Док Риверс: «Надеюсь, мы убедим Бена Симмонса остаться»
Док Риверс: «Надеюсь, мы убедим Бена Симмонса остаться»
НБА
22 сентября 21:20
Сидоров – лучший игрок Суперкубка Украины
Сидоров – лучший игрок Суперкубка Украины
Суперлига
22 сентября 21:17
«Прометей» – обладатель Суперкубка Украины
«Прометей» – обладатель Суперкубка Украины
Суперлига
22 сентября 20:37
Суперкубок Украины. «Будивельник» — «Прометей». Трансляция на XSPORT
Суперкубок Украины. «Будивельник» — «Прометей». Трансляция на XSPORT
Еврокубки
22 сентября 18:26
«Николаев» подпишет контракт с американским форвардом
«Николаев» подпишет контракт с американским форвардом
Суперлига
22 сентября 15:58
В Киеве презентовали старт нового баскетбольного сезона
В Киеве презентовали старт нового баскетбольного сезона
Украинская Суперлига
22 сентября 14:05
«Черкасские Мавпы» подписали легионера из чемпионата Германии
«Черкасские Мавпы» подписали легионера из чемпионата Германии
Суперлига
22 сентября 13:47
Сегодня начнется баскетбольный сезон в Украине. «Будивельник» и «Прометей» сразятся за Суперкубок
Сегодня начнется баскетбольный сезон в Украине. «Будивельник» и «Прометей» сразятся за Суперкубок
Суперлига
22 сентября 10:58
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 09:24
5
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 10:21
Все новости