«Прометей» – обладатель Суперкубка Украины

«Красно-белые» оказались сильнее «Будивельника» в последние минуты

Фото: prometeybc.com

Баскетбольный клуб «Прометей» в киевском Дворце спорта одержал победу над столичным «Будивельником» в матче за Суперкубок Украины со счетом 104:99.

Первую половину матча «Прометей» выиграл с запасом в 4 очка, в следующие 20 минут постоянно лидировал и оказался сильнее соперника в последние напряженные минуты. Лучшим игроком в составе «красно-белых» стал Д'Анджело Харрисон, который отметился 25 пунктами.

«Прометей» – «Будивельник» – 104:99 (27:21, 24:26, 29:20, 24:32)

«Прометей»: Доу 6 очков + 5 подборов, Харрисон 25 очков + 5 подборов, Еванс 19 очков + 5 подборов, Стефенс 9 очков + 5 подборов, Сидоров 20 очков, Лукашов 6 очков, Липовий, Беликов, Тихонов, Петров 12 очков + 7 подборов, Кемпбел 7 очков, Климов.

«Будивельник»: Клавел 32 очка, Кобець 3 очка, Стоктон 6 очков + 10 передач, Браун 15 очков + 8 подборов, Гордон 24 очков + 7 подборов, Грицак 3 очка, Близнюк 11 очков, Апшоу 5 очков.

Таким образом, «Прометей» завоевал первый Суперкубок Украины в своей истории.