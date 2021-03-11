Кевин Дюрант / фото - usatoday.com

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш сообщил, что Кевин Дюрант в ближайшее время не выйдет на паркет. У игрока повреждение левого подколенного сухожилия.

Слова специалиста приводит Sports Illustrated:

«Когда мы получили второе сканирование, то поняли, что потребуется больше времени. При первом сканировании было обнаружено кровотечение, и изображение было не таким четким. В ближайшую неделю посмотрим, что изменится».

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант не принял участие в Матче звезд НБА из-за травмы.