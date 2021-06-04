Плей-ин. «Лейкерс» с Джеймсом и Дэвисом оказался сильнее «Голден Стэйт» с Карри
Джеймс впервые в карьере остался за бортом второго раунда плей-офф НБА
«Лейкерс» не смогли пройти «Финикс»
Леброн Джеймс / Фото - silverscreenandrollЗвездный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс впервые в карьере не сыграет во втором раунде плей-офф НБА.
«Финикс Санс» переиграли «Лейкерс» Джеймса в шестом матче серии первого раунда плей-офф со счетом 113:100 (4:2).
Отметим, что до этого у Джеймса был баланс 14:0 в сериях первого раунда, добытый в составах «Кливленд Кавальерс» (9:0), «Майами Хит» (4:0) и «Лейкерс» (1:0).
В шестом матче серии «Лейкерс» из-за травмы не смог сыграть один из лидеров команды Энтони Дэвиса. Сам звезда НБА играл с повреждением голеностопа.
В другом матче игрового дня «Денвер» обыграл «Портленд» и вышел в следующий раунд плей-офф.
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