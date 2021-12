Джордж обошел Брайанта по количеству точных трехочковых попаданий

Пол Джордж / фото - nba.com

Легкий форвард «Клипперс» Пол Джордж, вернувшись в строй после травмы локтя, набрал 25 очков, 6 подборов, 6 передач и 3 перехвата в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио» (92:116).

PG реализовал 3 броска из-за дуги, что позволило ему обойти легендарного Коби Брайанта и подняться на 19-е место в общем списке по количеству точных трехочковых попаданий.

Congratulations to Paul George (@Yg_Trece) of the @LAClippers for moving into 19th all-time on the NBA’s regular season 3-pointers made list! pic.twitter.com/5dSnpoBS2e