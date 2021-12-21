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Тема дня«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
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01:00 Мемфис Гриззлис - Портленд Трэйл Блэйзерс 100:105 Окончен
01:00 Сакраменто Кингз - Сан-Антонио Сперс 121:114 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Перенесен
02:30 Атланта Хоукс - Кливленд Кавальерс -:- Перенесен
02:30 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс -:- Перенесен
03:00 Чикаго Буллз - Лос-Анджелес Лейкерс 115:110 Окончен
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03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер 99:102 Окончен
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02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз -:- Перенесен
02:30 Майами Хит - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс -:- Запланирован

Джордж обошел Брайанта по количеству точных трехочковых попаданий

PG поднялся на 19-е место в лиге по данному показателю
Баскетбол НБА
09:50
Джордж обошел Брайанта по количеству точных трехочковых попаданий
Пол Джордж / фото - nba.com

Легкий форвард «Клипперс» Пол Джордж, вернувшись в строй после травмы локтя, набрал 25 очков, 6 подборов, 6 передач и 3 перехвата в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио» (92:116).

PG реализовал 3 броска из-за дуги, что позволило ему обойти легендарного Коби Брайанта и подняться на 19-е место в общем списке по количеству точных трехочковых попаданий.

Как «Филадельфия», «Клипперс» и «Бруклин» справляются без своих звезд.

Рене Тер Велде
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Теги

Пол Джордж Лос-Анджелес Клипперс Коби Брайант

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