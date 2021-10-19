Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 2
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:30 Милуоки Бакс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован

Экс-бигмэн «Реала» продолжит карьеру в чемпионате Украины

Дашич подписал контракт с «Тернополем»
Баскетбол Суперлига
10:13
Экс-бигмэн «Реала» продолжит карьеру в чемпионате Украины
Владими Дашич / Фото: interperformances.com

«Тернополь» усилился форвардом с огромным опытом выступлений в топ-лигах Европы. Состав украинского клуба пополнил черногорский форвард Владимир Дашич, сообщает Eurobasket.com.

За свою карьеру Дашич успел поиграть за «Реал» и «Гран-Канарию» (в текущем сезоне цвета которой защищает Артем Пустовой), «Виртус», «Олимпию» и «Бешикташ». Прошлый сезон новоиспеченный игрок «Тернополя» провел в «Даниловграде», в среднем набирая 16,4 очка, 12,3 подбора, 4,4 передачи и 2,9 перехвата за матч.

Хайлайты Дашича во времена выступлений за «Задар»:

Напомним, что в последнем матче Суперлиги «Тернополь» дал бой «Прометею», но уступил из-за провала в третьей четверти.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

БК «Тернополь» Реал (баскетбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Прометей» вовремя включился и обыграл «Тернополь»
«Прометей» вовремя включился и обыграл «Тернополь»
Баскетбол Суперлига
17 октября 15:50
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
Баскетбол Суперлига
17 октября 14:37
«Запорожье» в гостях одолело «Тернополь»
«Запорожье» в гостях одолело «Тернополь»
Баскетбол Суперлига
15 октября 20:48
«Соколы» в напряженной концовке удержали победу над «Тернополем»
«Соколы» в напряженной концовке удержали победу над «Тернополем»
Баскетбол Суперлига
10 октября 16:59
«Днепр» обыграл «Тернополь» и остался в лидерах чемпионата
«Днепр» обыграл «Тернополь» и остался в лидерах чемпионата
Баскетбол Суперлига
8 октября 20:34
Забирченко: «Надеюсь, игроки смогут научиться играть под давлением»
Забирченко: «Надеюсь, игроки смогут научиться играть под давлением»
Баскетбол Суперлига
3 октября 21:20

Новости: Баскетбол

Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
Еврокубки
14:52
Лига чемпионов. «Дарюшшафака» — «Хапоэль» Холон. Видео трансляция
Лига чемпионов. «Дарюшшафака» — «Хапоэль» Холон. Видео трансляция
Еврокубки
14:44
Экс-бигмэн «Реала» продолжит карьеру в чемпионате Украины
Экс-бигмэн «Реала» продолжит карьеру в чемпионате Украины
Суперлига
10:13
Из НБА и Украины в Иран. Фесенко нашел новую команду
Из НБА и Украины в Иран. Фесенко нашел новую команду
Украинские легионеры
18 октября 21:30
Болдаев: «Еще весь сезон впереди. Остается работать над своими ошибками»
Болдаев: «Еще весь сезон впереди. Остается работать над своими ошибками»
Суперлига
18 октября 09:52
Степановский: «Победить «Днепр» на их площадке – дорогого стоит»
Степановский: «Победить «Днепр» на их площадке – дорогого стоит»
Суперлига
18 октября 09:17
Гинзбург: «Поверьте, мы будем проигрывать»
Гинзбург: «Поверьте, мы будем проигрывать»
Суперлига
17 октября 20:57
Багатскис: «Кэффи – не единственный кандидат на натурализацию»
Багатскис: «Кэффи – не единственный кандидат на натурализацию»
Сборная Украины
17 октября 19:39
«Запорожье» сотворило сенсацию, обыграв «Киев-Баскет»
«Запорожье» сотворило сенсацию, обыграв «Киев-Баскет»
Суперлига
17 октября 18:02
Все новости

Популярные новости

Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»
Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»
Бокс Профессиональный бокс
15 октября 15:43
3
Украинская чемпионка мира: «В последнее время часто задумываюсь, почему бы не начать выступать под флагом другой страны»
Украинская чемпионка мира: «В последнее время часто задумываюсь, почему бы не начать выступать под флагом другой страны»
MMA
13 октября 12:58
26
«Не вижу, как он справится с таким парнем». Мейвезер дал категорический прогноз на бой Усик – Фьюри
«Не вижу, как он справится с таким парнем». Мейвезер дал категорический прогноз на бой Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 15:59
9
Уоррен: «Я слышал, что Анатолий Ломаченко посоветовал Усику не добивать Джошуа»
Уоррен: «Я слышал, что Анатолий Ломаченко посоветовал Усику не добивать Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 22:00
5
Красюк рассказал о гонорарах Усика и Джошуа в реванше
Красюк рассказал о гонорарах Усика и Джошуа в реванше
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 09:42
1
Словно из разных дивизионов. Сравнение габаритов Усика и Фьюри
Словно из разных дивизионов. Сравнение габаритов Усика и Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 16:00
10
Все новости

Анонсы

Лига чемпионов. «Атлетико» – «Ливерпуль». Гризманн сделал дубль с сравнял счет. Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Атлетико» – «Ливерпуль». Гризманн сделал дубль с сравнял счет. Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. Кривцов поразил собственные ворота в матче с «Реалом». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. Кривцов поразил собственные ворота в матче с «Реалом». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Дарюшшафака» — «Хапоэль» Холон. Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Дарюшшафака» — «Хапоэль» Холон. Видео трансляция
20 октября 19:00
Лига чемпионов. «Барселона» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Барселона» – «Динамо». Онлайн трансляция
20 октября 19:45
Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» – «Аталанта». Онлайн трансляция
20 октября 22:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
23 октября 10:25
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
23 октября 16:15
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
23 октября 18:45
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
TV
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
23 октября 21:45
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
24 октября 19:05
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
24 октября 19:40
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
24 октября 23:55
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
25 октября 19:30
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
30 октября 22:30
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
WEB
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
30 октября 23:28
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00