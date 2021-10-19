Экс-бигмэн «Реала» продолжит карьеру в чемпионате Украины

Дашич подписал контракт с «Тернополем»

Владими Дашич / Фото: interperformances.com

«Тернополь» усилился форвардом с огромным опытом выступлений в топ-лигах Европы. Состав украинского клуба пополнил черногорский форвард Владимир Дашич, сообщает Eurobasket.com.



За свою карьеру Дашич успел поиграть за «Реал» и «Гран-Канарию» (в текущем сезоне цвета которой защищает Артем Пустовой), «Виртус», «Олимпию» и «Бешикташ». Прошлый сезон новоиспеченный игрок «Тернополя» провел в «Даниловграде», в среднем набирая 16,4 очка, 12,3 подбора, 4,4 передачи и 2,9 перехвата за матч.

Хайлайты Дашича во времена выступлений за «Задар»:

Напомним, что в последнем матче Суперлиги «Тернополь» дал бой «Прометею», но уступил из-за провала в третьей четверти.