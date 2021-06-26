«Клипперс» переиграли «Финикс» и сократили отставание в финальной серии Запада
Экс-звезда НБА назначен на должность наставника «Портленда»
Ныне он завершает сезон НБА с «Клипперс»
Чонси Биллапс / Фото - latimes.comБывшая звезда НБА Чонси Биллапс стал новым наставником «Портленд Трэйл Блэйзерс». Об этом сообщает NBCsports.
Помощник тренера «Сан-Антонио Сперс» Бекки Хэммон и ассистент «Бруклин Нетс» Майк Д'Антони были другими претендентами на должность, которая стала вакантной после увольнения Терри Стоттса в межсезонье.
Напомним, 44-летний Биллапс завершил игровую карьеру в НБА после сезона-2013/14. В «Портленде» он впервые получит опыт работы на посту главного тренера. Сейчас Биллапс занимает должность ассистента наставника «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрона Лю.
Накануне «Милуоки» устроил разгром «Атланте» и сравнял счет в финальной серии Восточной конференции.
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