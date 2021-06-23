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Эмбиид может заключить сверхмаксимальное соглашение с «Филадельфией»

Центровой является лидером «Севенти Сиксерс»
Баскетбол НБА
12:30
Эмбиид может заключить сверхмаксимальное соглашение с «Филадельфией»
Джоэл Эмбиид / фото - nba.com

Баскетболист клуба НБА «Филадельфия 76» Джоэл Эмбиид имеет право подписать соглашение, которое принесет камерунцу 190 миллионов долларов за 6 лет.

В среднем за игру центровой набирает 23,9 очков, 11,5 подборов и 3,1 передачи.

Эмбиид был выбран в первом раунде драфта-2014 под третьим номером, всю профессиональную карьеру провел в составе «Севенти Сиксерс», трижды становился участником матча всех звезд НБА.

В этом сезоне центровой со своим клубом вышел в плей-офф, дошел до полуфинала конференции, где уступил в семи матчах «Атланте Хоукс». «Ястребы» в финале конференции сыграют с «Милуоки Бакс».

«Финикс» на последних секундах вырвал у «Клипперс» победу во втором матче финала Западной конференции.

Рене Тер Велде
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Теги

Филадельфия 76 Джоэл Эмбиид

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