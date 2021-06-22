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Еще пять звезд НБА определились с выступлением за сборную США на Играх в Токио

Сборная США усилилась еще несколькими высококлассными игроками
Olympics Токио-2020
15:40
Еще пять звезд НБА определились с выступлением за сборную США на Играх в Токио
Джеймс Харден / фото - theathletic.com

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден и центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо согласились играть за сборную США на Олимпиаде в Токио.

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг не поедет в Токио и сосредоточится на восстановлении после травмы голеностопа в межсезонье. Харден и Адебайо присоединяются к группе согласившихся поехать на Олимпиаду звезд, в которую входят Кевин Дюрант, Брэдли Бил, Дэмиан Лиллард, Джейсон Тейтум и Дрэймонд Грин.

Предварительное согласие на участие в Олимпиаде дал защитник «Финикс Санс» Девин Букер, но его окончательное решение будет зависеть от того как далеко команда зайдет в плей-офф.

В то же время разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл отказались от участия в Олимпиаде в Токио в составе сборной США.

Митчелл собирается уделить время восстановлению после травмы голеностопа. Карри отказался по личным причинам, хотя до последнего рассматривал возможность поездки в Токио.

Ранее стало известно, что форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант сыграет в составе сборной США на Олимпиаде в Токио.

Рене Тер Велде
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Теги

Донован Митчелл Голден Стэйт Уорриорз Бруклин Нетс Майами Хит Джеймс Харден Бэм Адебайо Кайри Ирвинг Стефен Карри Юта Джаз

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