«Это наша самая большая беда в серии». Багатскис – о победе над «Запорожьем»

Айнарс Багатскис / фото - ФБУ

Главный тренер «Киев-Баскета» Айнарс Багатскис подвел итоги третьего матча полуфинальной серии плей-офф, в котором его подопечные победили «Запорожье».

«Запорожье» нас убивает своими подборами. Мы делаем выводы, показываем, говорим и все равно. Здесь нет никакого оправдания. Кеффи – самый маленький игрок на площадке. У него 6 подборов в нападении. О чем говорить. Грицак во всех играх забирает по 5 подборов в нападении. Это наша самая большая беда в серии. Играть можно спокойнее. Одновременно, исходя из двух предыдущих матчей, мы дорожили мячом.

У нас одна из лучших команд, которые делают меньше всего потерь. Сегодня было двухзначное преимущество. В третьей четверти надо было просто успокоиться и довести мяч до логического броска. Мы поспешили, не вернулись в защиту и сразу в течение 3-4 минут весь наш 2-минутный качественный баскетбол обратился в ничего. В другой раз мы, можем быть, не спасемся. В этот раз удалось. Хочу поблагодарить команду. По моему, у нас ровное количество минут. Все игроки на площадке что-то дали. Это самое главное. Если игрок после матча может себе сказать, что что-то дал для команды».