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Евролига. «Анадолу Эфес» одолел в финале «Барселону» Пустового и стал триумфатором сезона-2020/21

ЦСКА в матче за 3-е место сложил оружие перед «Миланом»
Баскетбол Еврокубки
07:17
Евролига. «Анадолу Эфес» одолел в финале «Барселону» Пустового и стал триумфатором сезона-2020/21
«Эфес» / Фото - goalzz.com
Евролига. Финал четырех. Матч за 3-е место

«Милан» – ЦСКА 83:73 (20:23, 20:11, 20:23, 23:16)

«Милан»: Мицов (14), Ролл (11), Шилдс (11 + 7 подборов), ЛеДэй (7), Таржевски (7) – старт; Пантер (2), Морашини (11), Родригес (14), Чинчиарини (0), Брукс (0), Эванс (1), Хайнс (5)

ЦСКА: Шенгелия (18 + 9 подборов), Лундберг (13), Боломбой (8), Курбанов (8), Ухов (2) – старт; Хоменко (3), Хиллиард (9), Антонов (0), Стрелниекс (0), Фойгтманн (12), Клайберн (0), Эрик (0)


Финал

«Барселона» – «Эфес» 81:86 (22:15, 14:24, 22:26, 23:21)

«Барселона»: Хиггинс (23), Дэвис (17 + 11 подборов), Миротич (11 + 9 подборов), Клавер (2), Калатес (0) – старт; Ханга (0), Болмаро (7), Смитс (0), Газоль (1), Абринес (2), Курич (18)

«Эфес»: Мицич (25 - 5 потерь), Ларкин (21), Шанлы (12), Синглтон (4), Симон (4) – старт; Бобуа (3), Балбай (0), Моерман (6 + 8 подборов), Пляйсс (5), Андерсон (0), Данстон (6)

Владимир Кириченко
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Теги

Евролига Барселона (баскетбол) Артем Пустовой Анадолу Эфес ЦСКА Москва (баскетбол) Милан (баскетбол)

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