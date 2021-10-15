Евролига. «Фенербахче» уничтожил УНИКС, «Зенит» обыграл «Баварию»
Евролига. Регулярный чемпионат
«Зенит» – «Бавария» 79:71 (31:16, 12:19, 11:25, 25:11)
«Зенит»: Мики (18), Лойд (9 + 11 передач), Гудайтис (6), Д.Кулагин (5), Понитка (0 + 7 подборов) – старт; Пойтресс (14), Фрэнкэмп (12), Бэрон (10), Зубков (5), Карасев (0), Кузминскас (0).
«Бавария»: Уолден (20 + 7 передач), Рубит (8), Джедович (3), Ярамаз (0), Шиллинг (0) – старт; Хиллиард (24), Шишко (7), Хантер (6), Томас (2), Уайлер-Бэбб (1).
«Фенербахче» – УНИКС 80:41 (21:8, 23:14, 17:5, 19:14)
«Фенербахче»: Шайок (17), Букер (16), Веселы (6), Хенри (0), Биберович (0) – старт; Де Коло (13), Дювериоглу (10 + 8 подборов), Пьер (5 + 7 подборов), Полонара (5 + 8 подборов), Гудурич (4), Хазер (4).
УНИКС: Кэнан (10 + 5 потерь), Браун (8), Джекири (4), Брэнтли (3), Узинский (0) – старт; Списсу (5), Хезоня (5), Воронцевич (3), Клименко (2), Браун (1), Зайцев (0).
«Альба» – «Баскония» 76:80 (15:21, 14:31, 18:10, 29:18)
«Альба»: Сикма (19 + 8 подборов), да Силва (15), Зусман (9), Смит (6), Маттиссек (4) – старт; Ло (8), Блатт (6), Шнайдер (4), Делов (3), Олинде (2), Никич (0).
«Баскония»: Фонтеккьо (17), Грэйнджер (15 + 6 передач), Костелло (10), Нноко (9 + 5 потерь), Гедрайтис (8) – старт; Маринкович (9), Болдуин (4), Седекерскис (4), Инок (4), Куруц (0).
АСВЕЛ – «Маккаби» 85:93 (21:25, 21:24, 20:26, 23:18)
АСВЕЛ: Окобо (23 + 6 потерь), Джонс (14), Ховард (8), Гист (8), Озетковски (5) – старт; Каюди (8), Стразель (6), К. Адетокумбо (6), Лакомб (5), Фалль (2).
«Маккаби»: Уилбекин (13), Эванс (13), Лессор (9), Калояро (8), Уильямс (5) – старт; Наннэлли (25), Рейнольдс (17), Тэйлор (3), Зив (0).
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