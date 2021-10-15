Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Евролига. «Фенербахче» уничтожил УНИКС, «Зенит» обыграл «Баварию»

23 очка Окобо не хватило АСВЕЛу для победы над «Маккаби»
Баскетбол Еврокубки
07:25
Евролига. «Фенербахче» уничтожил УНИКС, «Зенит» обыграл «Баварию»
Фото: Euroleague

Евролига. Регулярный чемпионат

«Зенит» – «Бавария» 79:71 (31:16, 12:19, 11:25, 25:11)

«Зенит»: Мики (18), Лойд (9 + 11 передач), Гудайтис (6), Д.Кулагин (5), Понитка (0 + 7 подборов) – старт; Пойтресс (14), Фрэнкэмп (12), Бэрон (10), Зубков (5), Карасев (0), Кузминскас (0).

«Бавария»: Уолден (20 + 7 передач), Рубит (8), Джедович (3), Ярамаз (0), Шиллинг (0) – старт; Хиллиард (24), Шишко (7), Хантер (6), Томас (2), Уайлер-Бэбб (1).

«Фенербахче» – УНИКС 80:41 (21:8, 23:14, 17:5, 19:14)

«Фенербахче»: Шайок (17), Букер (16), Веселы (6), Хенри (0), Биберович (0) – старт; Де Коло (13), Дювериоглу (10 + 8 подборов), Пьер (5 + 7 подборов), Полонара (5 + 8 подборов), Гудурич (4), Хазер (4).

УНИКС: Кэнан (10 + 5 потерь), Браун (8), Джекири (4), Брэнтли (3), Узинский (0) – старт; Списсу (5), Хезоня (5), Воронцевич (3), Клименко (2), Браун (1), Зайцев (0).

«Альба» – «Баскония» 76:80 (15:21, 14:31, 18:10, 29:18)

«Альба»: Сикма (19 + 8 подборов), да Силва (15), Зусман (9), Смит (6), Маттиссек (4) – старт; Ло (8), Блатт (6), Шнайдер (4), Делов (3), Олинде (2), Никич (0).

«Баскония»: Фонтеккьо (17), Грэйнджер (15 + 6 передач), Костелло (10), Нноко (9 + 5 потерь), Гедрайтис (8) – старт; Маринкович (9), Болдуин (4), Седекерскис (4), Инок (4), Куруц (0).

АСВЕЛ – «Маккаби» 85:93 (21:25, 21:24, 20:26, 23:18)

АСВЕЛ: Окобо (23 + 6 потерь), Джонс (14), Ховард (8), Гист (8), Озетковски (5) – старт; Каюди (8), Стразель (6), К. Адетокумбо (6), Лакомб (5), Фалль (2).

«Маккаби»: Уилбекин (13), Эванс (13), Лессор (9), Калояро (8), Уильямс (5) – старт; Наннэлли (25), Рейнольдс (17), Тэйлор (3), Зив (0).

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Евролига Бавария (баскетбол) Фенербахче (баскетбол) Зенит (баскетбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Евролига. «Барселона» дожала «Олимпиакос» в овертайме, «Реал» нанес первое поражение «Монако»
Евролига. «Барселона» дожала «Олимпиакос» в овертайме, «Реал» нанес первое поражение «Монако»
Баскетбол Еврокубки
14 октября 08:35
Евролига. УНИКС продлил серию поражений «Баварии», «Олимпия» закрепилась в топе таблицы
Евролига. УНИКС продлил серию поражений «Баварии», «Олимпия» закрепилась в топе таблицы
Баскетбол Еврокубки
13 октября 07:58
Ягупова – MVP стартового тура Евролиги
Ягупова – MVP стартового тура Евролиги
Баскетбол Украинские легионеры
11 октября 09:39
Евролига. «Барселона» на выезде переиграла «Баварию», «Маккаби» уступил «Црвене Звезде»
Евролига. «Барселона» на выезде переиграла «Баварию», «Маккаби» уступил «Црвене Звезде»
Баскетбол Еврокубки
8 октября 07:20
Евролига. «Барселона» деклассировала «Альбу», «Црвена Звезда» на выезде проиграла «Фенербахче»
Евролига. «Барселона» деклассировала «Альбу», «Црвена Звезда» на выезде проиграла «Фенербахче»
Баскетбол Еврокубки
2 октября 08:49
Евролига. «Реал» уверенно разобрался с «Эфесом», ЦСКА в гостях уступил «Милану»
Евролига. «Реал» уверенно разобрался с «Эфесом», ЦСКА в гостях уступил «Милану»
Баскетбол Еврокубки
1 октября 07:54

Новости: Баскетбол

«Сакраменто» Леня обыграл звездный «Лейкерс»
«Сакраменто» Леня обыграл звездный «Лейкерс»
НБА
08:26
Евролига. «Фенербахче» уничтожил УНИКС, «Зенит» обыграл «Баварию»
Евролига. «Фенербахче» уничтожил УНИКС, «Зенит» обыграл «Баварию»
Еврокубки
07:25
Женский «Прометей» уверенно переиграл «Сепси» в стартовом матче Еврокубка
Женский «Прометей» уверенно переиграл «Сепси» в стартовом матче Еврокубка
Еврокубки
14 октября 21:35
«Николаев» нанес «Черкасским Мавпам» пятое поражение в Суперлиге
«Николаев» нанес «Черкасским Мавпам» пятое поражение в Суперлиге
Суперлига
14 октября 20:57
«Будивельник» в гостях не оставил шансов «Кривбассу»
«Будивельник» в гостях не оставил шансов «Кривбассу»
Суперлига
14 октября 20:23
Зеленский призвал Правительство обеспечить необходимые меры для проведения в Украине Евробаскета-2025
Зеленский призвал Правительство обеспечить необходимые меры для проведения в Украине Евробаскета-2025
В Европе
14 октября 18:19
Тренер «Людвигсбурга»: «Ди Джей Кеннеди – один из лучших игроков в нашей истории»
Тренер «Людвигсбурга»: «Ди Джей Кеннеди – один из лучших игроков в нашей истории»
Еврокубки
14 октября 12:55
Багатскис – о драматичной победе в Кубке FIBA: «Хорошо, что в итоге унесли ноги»
Багатскис – о драматичной победе в Кубке FIBA: «Хорошо, что в итоге унесли ноги»
Еврокубки
14 октября 12:43
Доу: «Людвигсбург» смотрел видео с нашей игрой, жестко прессинговал»
Доу: «Людвигсбург» смотрел видео с нашей игрой, жестко прессинговал»
Еврокубки
14 октября 12:29
Все новости

Популярные новости

Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 14:00
1
Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Бокс Профессиональный бокс
9 октября 20:25
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
10 октября 08:30
Известно, куда Усик отправился отдыхать после победы над Джошуа
Известно, куда Усик отправился отдыхать после победы над Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
9 октября 12:53
Красюк рассказал о гонорарах Усика и Джошуа в реванше
Красюк рассказал о гонорарах Усика и Джошуа в реванше
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 09:42
1
Все новости

Анонсы

Экстра-лига. «Ураган» – «Кардинал-Ровностандарт». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Ураган» – «Кардинал-Ровностандарт». Видео трансляция
15:00
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
WEB
TV
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
19:00
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
WEB
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
16 октября 06:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
16 октября 09:40
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
16 октября 13:00
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
16 октября 16:00
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
16 октября 17:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
16 октября 18:45
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
16 октября 22:00
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
WEB
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
16 октября 23:00
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
WEB
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
16 октября 23:30
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
WEB
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
WEB
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
WEB
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
17 октября 06:00
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
17 октября 06:30
УХЛ. «Донбасс» — «Кременчуг». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Кременчуг». Видео трансляция
17 октября 13:30
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
17 октября 14:00
УХЛ. «Мариуполь» — «Днепр». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Мариуполь» — «Днепр». Видео трансляция
17 октября 17:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
17 октября 19:30
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
30 октября 22:30
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
WEB
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
30 октября 23:28
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00