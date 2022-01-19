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02:30 Майами Хит - Торонто Рэпторс 104:99 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Финикс Санс 107:121 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Оклахома-Сити Тандер 104:102 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Юта Джаз 101:95 Окончен
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02:30 Нью-Йорк Никс - Миннесота Тимбервулвс 110:112 Окончен
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Бруклин Нетс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Детройт Пистонс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
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18:00 Кривбасс - Днепр -:- Запланирован
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Евролига. «Монако» в гостях разнес АСВЕЛ, «Альба» проиграла «Милану»

Результаты всех матчей игрового дня
Баскетбол Еврокубки
08:46
Евролига. «Монако» в гостях разнес АСВЕЛ, «Альба» проиграла «Милану»
«Монако» в гостях разнес АСВЕЛ / фото - Евролига

Евролига. Регулярный чемпионат

АСВЕЛ – «Монако» 75:100 (24:27, 17:24, 17:25, 17:24)

АСВЕЛ: Найт (19 + 9 подборов), Окобо (10), Джонс (9), Каюди (3), Гист (2) – старт; Озетковски (15), К. Адетокумбо (6), Дьо (3), Стразель (3), Лакомб (3), Фалль (2), Ризашер (0).

«Монако»: Мотеюнас (22), Джеймс (20 + 7 передач), Диалло (17 + 10 подборов + 6 передач), Уаттара (10), Томас (2) – старт; Бэйкон (21), Ли (5), Бутсьель (3), Анджушич (0), И.Файе (0).

«Олимпия Милан» – «Альба» 84:76 (22:24, 16:16, 22:19, 24:17)

«Олимпия Милан»: Датоме (15), Хайнс (12), Мелли (10 + 9 подборов), Холл (4), Дилэйни (4) – старт; Риччи (10), Родригес (9 + 9 передач), Тарчевски (8), Грант (7), Дэниелс (3), Бентил (2).

«Альба»: Зусман (10), Блатт (9), Сикма (9 + 6 передач), Лэммерс (6), Эрикссон (4) – старт; Ло (13), да Силва (8), Олинде (6), Кумадже (6), Смит (5), Шнайдер (0).

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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