Евролига. «Монако» в гостях разнес АСВЕЛ, «Альба» проиграла «Милану»
Евролига. Регулярный чемпионат
АСВЕЛ – «Монако» 75:100 (24:27, 17:24, 17:25, 17:24)
АСВЕЛ: Найт (19 + 9 подборов), Окобо (10), Джонс (9), Каюди (3), Гист (2) – старт; Озетковски (15), К. Адетокумбо (6), Дьо (3), Стразель (3), Лакомб (3), Фалль (2), Ризашер (0).
«Монако»: Мотеюнас (22), Джеймс (20 + 7 передач), Диалло (17 + 10 подборов + 6 передач), Уаттара (10), Томас (2) – старт; Бэйкон (21), Ли (5), Бутсьель (3), Анджушич (0), И.Файе (0).
«Олимпия Милан» – «Альба» 84:76 (22:24, 16:16, 22:19, 24:17)
«Олимпия Милан»: Датоме (15), Хайнс (12), Мелли (10 + 9 подборов), Холл (4), Дилэйни (4) – старт; Риччи (10), Родригес (9 + 9 передач), Тарчевски (8), Грант (7), Дэниелс (3), Бентил (2).
«Альба»: Зусман (10), Блатт (9), Сикма (9 + 6 передач), Лэммерс (6), Эрикссон (4) – старт; Ло (13), да Силва (8), Олинде (6), Кумадже (6), Смит (5), Шнайдер (0).
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