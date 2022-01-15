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Евролига. «Реал» в домашних стенах разобрался с «Басконией»
АСВЕЛ на выезде проиграл ЦСКА
«Реал» – «Баскония» / Фото - euroleague.netЕвролига. Регулярный чемпионат
«Реал» – «Баскония» 89:74 (25:17, 25:18, 19:15, 20:24)
«Реал»: Ябуселе 17 + 8 подборов, Абальде 15 + 12 подборов, Рэндольф 13 + 12 подборов, Порье 11 + 2 блок-шот, Тейлор 10, Томпкинс 10, Козюр 3, Эртель 3, Юль 3 + 3 перехвата
«Баскония»: Болдуин 16 + 6 передач, Эно 11, Гидрайтис 10, Костелло 9, Грэйнджер 8, Питерс 8 + 5 подборов, Л. Питерс 6, Седекерскис 4, Фонтеккио 2
ЦСКА – АСВЕЛ 90:83 (23:23, 17:16, 22:22, 28:22)
ЦСКА: Хэккет 27 + 5 передач, Швед 17, Григонис 16, Милутинов 12 + 9 подборов, Ухов 6, Шенгелия 6, Фойгтманн 3, Люндберг 2, Курбанов 1
АСВЕЛ: Найт 16 + 7 подборов, Окобо 15 + 5 передач, Гист 14 + 8 подборов, Джонс 12, Кауди 7, Фалль 5, Осетковски 5, Лякомб 4, Дайо 3, Штразель 2
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