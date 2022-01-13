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Евролига. ЦСКА в гостях уничтожил «Панатинаикос»
В регулярном чемпионате был сыгран лишь один матч
«Панатинаикос» – ЦСКА / Фото - euroleague.netЕвролига. Регулярный чемпионат
«Панатинаикос» – ЦСКА 74:98 (20:26, 13:34, 22:17, 19:21)
«Панатинаикос»: Папапетру (16), Перри (15), Сент-Рос (9), Уайт (6), Эванс (5) – старт; Мэйкон (11), Папаяннис (9), Бохоридис (0), Кавадас (0), Каселакис (0), Адвалас (0), Недович (3)
ЦСКА: Хэкетт (17), Шенгелия (16), Швед (6), Курбанов (5), Милутинов (2) – старт; Лундберг (8), Боломбой (8 + 8 подборов), Хоменко (3), Ухов (7), Антонов (2), Фойгтманн (5), Григонис (19)
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