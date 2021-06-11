ФБУ планирует внести изменения в лимит легионеров в Суперлиге

В мужском и женском чемпионатах будут разные формулы

Фото: fbu.ua

Федерация баскетбола Украины рассматривает возможность изменения лимита на легионеров в обеих Суперлигах – и мужской, и женской.



В мужской Суперлиге могут вернуть формулу 4+1, при которой 5 легионеров находятся в заявке на матч, а одновременно быть на площадке могут 4 легионера.

При нынешней формуле 3+2 в заявке на матч находятся 5 легионеров, 3 из которых могут играть на площадке одновременно.

В женской Суперлиге планируют ввести формулу 3+1 – 4 легионера в заявке на игру, 3 из которых могут находиться на площадке одновременно.

Существует вероятность, что подобные формулы в мужской и женской лигах введут на два следующих сезона.

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