Экс-игрок НБА Фесенко прекратил сотрудничество с «Днепром»
Фесенко – о плей-офф Суперлиги: «Ни один этап не должен быть меньше, чем до 3 побед»
С экс-игроком НБА тяжело не согласиться
Кирилл Фесенко / Фото - bcdnipro.comЭкс-капитан сборной Украины, а также бывший игрок НБА Кирилл Фесенко, отыгравший последние три сезона за «Днепр», прокомментировал формат плей-офф текущего сезона украинской Суперлиги.
«Не должен ни один этап плей-офф быть меньше, чем до 3 побед. Если первый этап реально станет до 2 побед, то вы обесцениваете ценность «регулярки» как таковой. Какой смысл условному БК «Васюки» с их не большим бюджетом даже заявляться в Суперлигу, если они сразу же после начала ПО получат быстрые 0-2 от условного БК «Много Денег» в первом же раунде?».
Накануне «Прометей» уверенно переиграл «Запорожье» в первом матче финальной серии плей-офф Суперлиги.
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