Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 1
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
Баскетбол (2 события из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Бруклин Нетс - Торонто Рэпторс 97:133 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Киев-Баскет - Прометей -:- Перенесен
Баскетбол (1 событие из 7) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Черкасские Мавпы - Харьковские Соколы -:- Перенесен
Сейчас в эфире
19:30
live
Информационный марафон
19:55
live
Хоккей. Лига чемпионов. Финал. Регле – Таппара. Прямая трансляция

FIBA отстранила все команды из России от участия в своих турнирах

Организация ввела санкции по отношению к РФ
Баскетбол Еврокубки
19:10
FIBA отстранила все команды из России от участия в своих турнирах
Фото: FIBA

Международная федерация баскетбола выступила с официальным заявлением.

От соревнований под эгидой FIBA будут отстранены все российские клубы и сборные команды России. Ограничения также касаются женских и юношеских команд, представителей баскетбола 3х3 и рефери из России.

Таким образом, российские сборные команды могут пропустить отборочные матчи к мужскому Кубку мира, мужской чемпионат Европы и женский Кубок мира.

Евролига перенесла матчи российских команд на нейтральную территорию.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Баскетбол

FIBA отстранила все команды из России от участия в своих турнирах
FIBA отстранила все команды из России от участия в своих турнирах
Еврокубки
19:10
Бен Симмонс не готов возобновить тренировки
Бен Симмонс не готов возобновить тренировки
НБА
09:30
«Бруклин» крупно проиграл «Торонто», «Милуоки» разобрался с «Шарлотт»
«Бруклин» крупно проиграл «Торонто», «Милуоки» разобрался с «Шарлотт»
НБА
07:15
Федерация баскетбола Дании поддержала Украину и призвала FIBA дисквалифицировать все русские команды
Федерация баскетбола Дании поддержала Украину и призвала FIBA дисквалифицировать все русские команды
Еврокубки
28 февраля 08:54
Трипл-дабл Хардена принес «Филадельфии» победу над «Нью-Йорком», «Лейкерс» разгромно проиграли «Новому Орлеану»
Трипл-дабл Хардена принес «Филадельфии» победу над «Нью-Йорком», «Лейкерс» разгромно проиграли «Новому Орлеану»
НБА
28 февраля 07:58
Бродский: «Мы мирные, но мы бандеровцы»
Бродский: «Мы мирные, но мы бандеровцы»
В Украине
27 февраля 20:17
«Бруклин» «вырвал» победу у «Милуоки», «Бостон» разобрался с «Детройтом»
«Бруклин» «вырвал» победу у «Милуоки», «Бостон» разобрался с «Детройтом»
НБА
27 февраля 09:40
«Лейкерс» потерпели обидное поражение от «Клипперс», «Шарлотт» «уничтожил» «Торонто»
«Лейкерс» потерпели обидное поражение от «Клипперс», «Шарлотт» «уничтожил» «Торонто»
НБА
26 февраля 09:40
Евролига перенесла матчи российских команд на нейтральную территорию
Евролига перенесла матчи российских команд на нейтральную территорию
Еврокубки
25 февраля 16:31
Все новости

Популярные новости

Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Футбол В Европе
25 февраля 16:45
85
Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 08:33
В Британии считают, что Усика устранят
В Британии считают, что Усика устранят
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 11:13
5
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
Бокс Профессиональный бокс
27 февраля 10:30
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 21:12
11
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Бокс Профессиональный бокс
26 февраля 12:54
29
Все новости