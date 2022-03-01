Евролига перенесла матчи российских команд на нейтральную территорию
FIBA отстранила все команды из России от участия в своих турнирах
Организация ввела санкции по отношению к РФ
Фото: FIBA
Международная федерация баскетбола выступила с официальным заявлением.
От соревнований под эгидой FIBA будут отстранены все российские клубы и сборные команды России. Ограничения также касаются женских и юношеских команд, представителей баскетбола 3х3 и рефери из России.
Таким образом, российские сборные команды могут пропустить отборочные матчи к мужскому Кубку мира, мужской чемпионат Европы и женский Кубок мира.
Евролига перенесла матчи российских команд на нейтральную территорию.
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