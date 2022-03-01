FIBA отстранила все команды из России от участия в своих турнирах

Организация ввела санкции по отношению к РФ

Фото: FIBA

Международная федерация баскетбола выступила с официальным заявлением.

От соревнований под эгидой FIBA будут отстранены все российские клубы и сборные команды России. Ограничения также касаются женских и юношеских команд, представителей баскетбола 3х3 и рефери из России.

Таким образом, российские сборные команды могут пропустить отборочные матчи к мужскому Кубку мира, мужской чемпионат Европы и женский Кубок мира.

Евролига перенесла матчи российских команд на нейтральную территорию.