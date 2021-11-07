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Баскетбол (11 событий из 11) показать все
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Пари-матч
01:00 Детройт Пистонс - Бруклин Нетс 90:96 Окончен
01:00 Орландо Мэджик - Сан-Антонио Сперс 89:102 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Мемфис Гриззлис 115:87 Окончен
01:30 Милуоки Бакс - Нью-Йорк Никс 98:113 Окончен
01:30 Торонто Рэпторс - Кливленд Кавальерс 101:102 Окончен
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Клипперс 84:104 Окончен
04:00 Голден Стэйт Уорриорз - Нью-Орлеан Пеликанс 126:85 Окончен
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Индиана Пэйсерс 110:106 Окончен
04:00 Сакраменто Кингз - Шарлотт Хорнетс 140:110 Окончен
23:00 Денвер Наггетс - Хьюстон Рокетс 95:94 Окончен
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Пари-матч
16:00 БК Одесса - Химик 58:72 Окончен
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Пари-матч
01:30 Майами Хит - Юта Джаз 118:115 Окончен
02:00 Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс 105:114 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Бостон Селтикс 107:104 Окончен
04:00 Финикс Санс - Атланта Хоукс 121:117 Окончен
04:30 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Лейкерс 105:90 Окончен
22:30 Торонто Рэпторс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
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Пари-матч
01:00 Нью-Йорк Никс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
01:00 Орландо Мэджик - Юта Джаз -:- Запланирован
01:00 Сакраменто Кингз - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
01:00 Вашингтон Уизардз - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован

«Филадельфия» продлила серию до шести побед, «Юта» проиграла «Майами»

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Баскетбол НБА
07:27
«Филадельфия» продлила серию до шести побед, «Юта» проиграла «Майами»
«Филадельфия» продлила серию до шести побед / фото - Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат

«Денвер» – «Хьюстон» 95:94 (26:27, 20:20, 26:24, 23:23)

«Денвер»: Йокич (28 + 14 подборов + 5 потерь), Бартон (15 + 7 подборов + 6 передач), Моррис (9), Гордон (9), Портер (2) – старт; Грин (8), Грин (8), Кампаццо (8), Дозьер (6), Хайлэнд (2), Риверс (0).

«Хьюстон»: Тайс (18), Вуд (12 + 17 подборов), Тэйт (10 + 8 подборов), Грин (9), Портер (6) – старт; Гордон (12), Мартин (11), Шенгюн (9), Огастин (5), Нваба (2), Брукс (0).

«Майами» – «Юта» 118:115 (27:24, 28:28, 32:26, 31:37)

«Майами»: Батлер (27 + 6 передач), Лаури (20 + 12 подборов + 10 передач), Адебайо (17 + 6 передач + 5 потерь), Такер (6), Робинсон (3) – старт; Хирро (29), Калеб Мартин (9), М-ф Моррис (4), Дедмон (3).

«Юта»: Митчелл (37 + 7 передач), Конли (18 + 7 передач), Богданович (16), О'Нил (15 + 6 перехватов), Гобер (8 + 8 подборов) – старт; Кларксон (7), Уайтсайд (6 + 8 подборов), Паскалл (5), Инглс (3).

«Чикаго» – «Филадельфия» 105:114 (21:22, 26:35, 30:27, 28:30)

«Чикаго»: Лавин (32 + 9 подборов), Дерозан (25), Вучевич (11 + 11 подборов), Болл (8), Грин (2) – старт; Джонс (12), Карузо (9), Брэдли (4 + 7 подборов), Досунму (2).

«Филадельфия»: Эмбиид (30 + 15 подборов + 6 потерь), Милтон (13 + 7 подборов + 6 передач), Сет Карри (11), Макси (10 + 8 передач), Рид (10) – старт; Коркмаз (25), Ньянг (12), Драммонд (3).

«Даллас» – «Бостон» 107:104 (29:15, 28:25, 22:32, 28:32)

«Даллас»: Дончич (33 + 9 подборов + 6 потерь), Порзингис (21 + 7 подборов), Финни-Смит (9), Хардуэй (7), Пауэлл (4) – старт; Брансон (13), Буллок (13), Ниликина (5), Браун (2), Коули-Стайн (0).

«Бостон»: Тейтум (32 + 11 подборов), Шредер (20 + 6 передач), Р. Уильямс (16 + 8 подборов), Хорфорд (14), Смарт (7 + 6 передач) – старт; Ричардсон (13), Притчард (2), Несмит (0), Г. Уильямс (0).

«Финикс» – «Атланта» 121:117 (25:26, 34:32, 27:40, 35:19)

«Финикс»: Букер (38), Пол (16 + 13 передач), Краудер (15 + 8 подборов), Бриджес (8), Макги (6) – старт; Камински (16), Шэмет (12), К. Джонсон (4), Пэйн (4), Надер (2).

«Атланта»: Янг (31 + 13 передач + 6 потерь), Коллинз (26 + 10 подборов), Богданович (18 + 7 подборов), Капела (9 + 13 подборов), Хантер (2) – старт; Галлинари (10), Реддиш (10), Хертер (7), Уильямс (4), Дженг (0).

«Портленд» – «Лейкерс» 105:90 (36:14, 15:22, 42:26, 12:28)

«Портленд»: Лиллард (25 + 6 передач), Нуркич (15 + 17 подборов), Пауэлл (13), Ковингтон (12), Макколлум (7) – старт; Саймонс (10), Литтл (8), Зеллер (6), Нэнс (4), Маклемор (3), Браун (2), Смит (0), Эллеби (0), Снелл (0).

«Лейкерс»: Уэстбрук (8 + 9 подборов + 6 передач + 6 потерь), Джордан (6 + 9 подборов), Брэдли (4), Бэйзмор (4), Дэвис (2) – старт; Монк (13), Энтони (12), Ховард (11 + 7 подборов), Ривз (10), Думбуя (10), Эллингтон (8), Рондо (2), Хафф (0)

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

 

Михаил Рыбак
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