«Филадельфия» выбила «Вашингтон» Леня из плей-офф НБА, «Атланта» прошла во второй раунд
НБА. Плей-офф. Первый раунд
«Филадельфия» – «Вашингтон» 129:112 (29:29, 36:34, 38:31, 26:18) Счет в серии – 4:1
«Филадельфия»: Сет Карри (30), Харрис (28 + 9 подборов + 6 передач), Симмонс (19 + 10 подборов + 11 передач), Тайбулл (7), Грин (5) – старт; Макси (13), Ховард (12 + 8 подборов), Коркмаз (10), Хилл (2), Милтон (2), Такер (1), Джо (0), Скотт (0), Рид (0).
«Вашингтон»: Бил (32 + 7 подборов + 5 потерь), Уэстбрук (24 + 8 подборов + 10 передач), Хачимура (21), Нето (8), Гэффорд (8 + 7 подборов) – старт; Смит (9), Р. Лопес (7), Хатчисон (2), Мэтьюз (1), Лень (0), Бонга (0), Гилл (0).
«Нью-Йорк» – «Атланта» 89:103 (21:21, 26:31, 15:22, 27:29) Счет в серии – 1:4
«Нью-Йорк»: Рэндл (23 + 13 подборов + 8 потерь), Барретт (17 + 7 подборов), Буллок (12), Роуз (6), Гибсон (4 + 10 подборов) – старт; Беркс (12), Куикли (11), Ноэл (2), Топпин (2).
«Атланта»: Янг (36 + 9 передач), Хантер (15), Капела (14 + 15 подборов), Коллинз (13 + 7 подборов), Богданович (9 + 7 подборов) – старт; Хертер (8), Уильямс (5), Оконгву (2), Галлинари (1), Хилл (0).
«Юта» – «Мемфис» 126:110 (47:27, 28:24, 31:25, 20:34) Счет в серии – 4:1
«Юта»: Митчелл (30 + 10 передач), Гобер (23 + 15 подборов), О'Нил (17), Богданович (17 + 8 подборов), Конли (7) – старт; Кларксон (24), Ньянг (6 + 7 подборов), Фэйворс (2), Брэнтли (0), Инглс (0), Морган (0), Они (0), Томас (0), Форрест (0).
«Мемфис»: Морэнт (27 + 7 подборов + 11 передач + 5 потерь), Брукс (27), Валанчюнас (18), Джарен Джексон (15 + 7 подборов), Андерсон (2) – старт; Мелтон (6), Бэйн (5), Джонс (4), Кларк (2), Аллен (2), Тиллман (2), Уинслоу (0), Кончар (0).
«Клипперс» – «Даллас» 100:105 (28:35, 26:21, 21:33, 25:16) Счет в серии – 2:3
«Клипперс»: Джордж (23 + 10 подборов + 6 передач + 5 потерь), Джексон (20), Ленард (20 + 5 потерь), М-с Моррис (16 + 7 подборов), Батюм (10 + 8 подборов) – старт; Зубац (6 + 11 подборов), Мэнн (4), Рондо (1 + 6 передач), Беверли (0).
«Даллас»: Дончич (42 + 8 подборов + 14 передач), Хардуэй (20 + 7 подборов), Марьянович (9 + 7 подборов), Порзингис (8), Финни-Смит (8 + 5 перехватов) – старт; Пауэлл (8 + 7 подборов), Клебер (4), Брансон (2), Ричардсон (2), Коули-Стайн (2).
Комментарии 0