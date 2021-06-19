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«Филадельфия» вырвала победу у «Атланты», «Клипперс» впервые в истории стали финалистами конференции

«Лос-Анджелес» сыграет против «Финикса»
Баскетбол НБА
07:53
«Филадельфия» вырвала победу у «Атланты», «Клипперс» впервые в истории стали финалистами конференции
"Клипперс" вышли в финал Запада / фото - Getty Images

НБА. Плей-офф. Полуфиналы конференций

«Атланта» – «Филадельфия» 99:104 (29:22, 22:25, 25:33, 23:24)

«Атланта»: Янг (34 + 12 передач), Хертер (17 + 11 подборов), Капела (14 + 11 подборов), Богданович (7), Коллинз (7 + 10 подборов) – старт; Галлинари (16), Оконгву (4), Уильямс (0), Хилл (0).

«Филадельфия»: Сет Карри (24), Харрис (24), Эмбиид (22 + 13 подборов + 8 потерь), Коркмаз (7), Симмонс (6 + 9 подборов) – старт; Макси (16 + 7 подборов), Хилл (3), Ховард (2), Тайбулл (0), Милтон (0).

В серии ничья – 3:3

«Клипперс» – «Юта» 131:119 (33:31, 19:39, 41:22, 40:25)

«Клипперс»: Мэнн (39), Джордж (28 + 9 подборов + 7 передач), Джексон (27 + 10 передач), Батюм (16 + 7 подборов), М-с Моррис (7) – старт; Беверли (12), Рондо (2), Коффи (0), Скрабб (0), Отуру (0), Зубац (0), Феррелл (0), Кеннард (0).

«Юта»: Митчелл (39 + 9 подборов + 9 передач), О'Нил (21 + 10 подборов), Богданович (14), Гобер (12 + 10 подборов), Конли (5 + 6 потерь) – старт; Кларксон (21), Инглс (5), Фэйворс (2), Ньянг (0), Форрест (0).

«Клипперс» выиграли в серии – 4:2

Антон Кривенко
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Теги

Лос-Анджелес Клипперс Юта Джаз Атланта Хоукс Филадельфия 76

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