«Финикс» потерял еще одного важного игрока в финале НБА

Крэйг не поможет команде в 3-м матче

Торри Крэйг / фото - Getty Images

Форвард «Финикс Санз» Торри Крэйг получил травму во втором матче финальной серии НБА против «Милуоки Бакс».

30-летний баскетболист повредил правое колено после столкновения с форвардом «Бакс» Яннисом Адетокунбо в конце 3-й четверти. О сроках восстановления Торри пока что ничего не известно. Грек в том матче установил новый рекорд 21-го века.

Ранее «Финикс» из-за разрыва связок колена потерял форварда Дарио Шарича, который вряд ли сыграет в следующих матчах финала НБА.

Напомним, «Бакс» уступают в серии со счетом 0:2.