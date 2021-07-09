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«Финикс» потерял еще одного важного игрока в финале НБА

Крэйг не поможет команде в 3-м матче
Баскетбол НБА
17:31
«Финикс» потерял еще одного важного игрока в финале НБА
Торри Крэйг / фото - Getty Images

Форвард «Финикс Санз» Торри Крэйг получил травму во втором матче финальной серии НБА против «Милуоки Бакс».

30-летний баскетболист повредил правое колено после столкновения с форвардом «Бакс» Яннисом Адетокунбо в конце 3-й четверти. О сроках восстановления Торри пока что ничего не известно. Грек в том матче установил новый рекорд 21-го века.

Ранее «Финикс» из-за разрыва связок колена потерял форварда Дарио Шарича, который вряд ли сыграет в следующих матчах финала НБА.

Напомним, «Бакс» уступают в серии со счетом 0:2.

Антон Кривенко
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Теги

Финикс Санс Милуоки Бакс

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