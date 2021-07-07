«Финикс» обыграл «Милуоки» в первом матче финала НБА
«Финикс» потерял игрока в первом матче финала НБА
Дарио Шарич выбыл с травмой колена
Дарио Шарич / фото - Getty Images
Тяжелый форвард «Финикс Санс» Дарио Шарич выбыл из строя из-за травмы правого колена в первой четверти первого матча финала НБА против «Милуоки Бакс».
Шарич пытался забросить мяч в кольцо через центрового «Бакс» Брука Лопеса, после чего начал хромать. Хорватский баскетболист был исключен до конца матча.
Дарио Шарич набирал в среднем 4,8 очка и 2,6 подбора за 11,1 минуты в плей-офф.
«Финикс» обыграл «Милуоки» в первом матче финала НБА.
Комментарии 0