«Финикс» потерял игрока в первом матче финала НБА

Дарио Шарич выбыл с травмой колена



Дарио Шарич / фото - Getty Images

Тяжелый форвард «Финикс Санс» Дарио Шарич выбыл из строя из-за травмы правого колена в первой четверти первого матча финала НБА против «Милуоки Бакс».

Шарич пытался забросить мяч в кольцо через центрового «Бакс» Брука Лопеса, после чего начал хромать. Хорватский баскетболист был исключен до конца матча.

Дарио Шарич набирал в среднем 4,8 очка и 2,6 подбора за 11,1 минуты в плей-офф.

«Финикс» обыграл «Милуоки» в первом матче финала НБА.