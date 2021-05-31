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«Финикс» сравнял счет в серии с «Лейкерс», «Бруклин» удвоил преимущество в противостоянии с «Селтикс»

«Клипперс» устроили разгром «Далласу»
Баскетбол НБА
07:56
«Финикс» сравнял счет в серии с «Лейкерс», «Бруклин» удвоил преимущество в противостоянии с «Селтикс»
«Лейкерс» – «Финикс» / Фото - rappler
НБА. Плей-офф. Первый раунд (до четырех побед)

«Атланта» – «Нью-Йорк» 113:96 (25:26, 28:23, 35:22, 25:25) счет в серии – 3:1

«Атланта»: Янг (27 + 9 передач), Коллинз (22 + 8 подборов), Богданович (12 + 8 подборов), Капела (10 + 15 подборов), Хантер (5) – старт; Галлинари (21), Найт (0), Оконгву (2), Хилл (3), Данн (0), Уильямс (0), Мэйс (0), Хертер (11)

«Нью-Йорк»: Рэндл (23 + 10 подборов + 7 передач - 5 потерь), Барретт (21), Роуз (18), Гибсон (6), Буллок (0) – старт; Топпин (13), Нокс (2), Ноэл (1), Ниликина (0), Беркс (12), Куикли (0)


«Лейкерс» – «Финикс» 92:100 (24:23, 26:31, 15:27, 27:19) счет в серии – 2:2

«Лейкерс»: Джеймс (25 + 12 подборов - 6 потерь), Шредер (8), Дэвис (6), Мэттьюз (6), Драммонд (5 + 10 подборов) – старт; Моррис (3), Кузма (11), Газоль (12 + 8 подборов), Харрелл (0), Карузо (10), МакЛемор (6)

«Финикс»: Пол (18 + 9 передач), Краудер (17 + 7 подборов), Букер (17 + 7 подборов - 5 потерь), Эйтон (14 + 17 подборов), Бриджес (11) – старт; Камински (0), Крэйг (5), Джонсон (5), Пэйн (13)


«Бостон» – «Бруклин» 126:141 (34:33, 26:40, 31:39, 35:29) счет в серии – 1:3

«Бостон»: Тейтум (40 + 7 подборов), Смарт (16 + 9 передач), Фурнье (16), Лэнгфорд (9), Томпсон (5) – старт; Паркер (10), Оджолей (1), Уильямс (5), Несмит (11), Корнет (0), Фолл (0), Притчард (12), Эдвардс (0), Уотерс (1)

«Бруклин»: Дюрэнт (42), Ирвинг (39 + 11 подборов), Харден (23 + 18 передач - 6 потерь), Харрис (14), Гриффин (2) – старт; Клэкстон (0 + 4 блокшотов), Браун (14 + 7 подборов), Джеймс (0), Чиозза (0), Джонсон (2), Луваву-Кабарро (0), Шэмет (5)


«Даллас» – «Клипперс» 81:106 (22:31, 23:30, 15:21, 21:24) счет в серии – 2:2

«Даллас»: Дончич (19), Порзингис (18), Финни-Смит (8 + 8 подборов), Хардуэй-мл. (4), Клебер (0) – старт; Мелли (0), Марьянович (12), Пауэлл (7), Коули-Стайн (0), Берк (1), Брансон (7), Ричардсон (5), Грин (0)

«Клипперс»: Ленард (29 + 10 подборов), Джордж (20 + 9 подборов), Джексон (15), Батюм (10 + 4 перехватов), Моррис (9 + 8 подборов) – старт; Зубац (5 + 7 подборов + 6 фолов), Отуру (2), Рондо (7), Беверли (3), Мэнн (1), Кеннард (0), Коффи (5), Феррелл (0)

Владимир Кириченко
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