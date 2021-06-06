Дабл-дабл Дюранта помог «Бруклину» добыть первую победу в серии с «Милуоки»
Форвард «Бруклина» Гриффин получил технический фол за то, что переступил через соперника
«Нетс» одержали первую победу в серии
Блэйк Гриффин / фото - скриншот
Форвард «Бруклин Нетс» Блэйк Гриффин получил технический фол за полторы минуты до конца первого матча серии второго раунда плей-офф против «Милуоки».
Американец сфолил на Танасисе Адетокумбо, а затем переступил через лежащего соперника.
Blake stepped over Thanasis pic.twitter.com/PQVRQbDZAr— Bleacher Report (@BleacherReport) June 6, 2021
«Нетс» победили и повели в серии. Гриффин набрал 18 очков в матче и сделал 14 подборов.
«Клипперс» ранее сравняли счет в серии с «Далласом».
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