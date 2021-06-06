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Форвард «Бруклина» Гриффин получил технический фол за то, что переступил через соперника

«Нетс» одержали первую победу в серии
Баскетбол НБА
6 июня 10:50
Форвард «Бруклина» Гриффин получил технический фол за то, что переступил через соперника
Блэйк Гриффин / фото - скриншот

Форвард «Бруклин Нетс» Блэйк Гриффин получил технический фол за полторы минуты до конца первого матча серии второго раунда плей-офф против «Милуоки».

Американец сфолил на Танасисе Адетокумбо, а затем переступил через лежащего соперника.

«Нетс» победили и повели в серии. Гриффин набрал 18 очков в матче и сделал 14 подборов.

«Клипперс» ранее сравняли счет в серии с «Далласом».


Антон Кривенко
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Теги

Бруклин Нетс Блэйк Гриффин Милуоки Бакс

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