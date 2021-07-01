Германия лишила Россию шансов на Олимпийские игры

Россияне уступили с разницей лишь в два очка





Фото: championat.com

В Сплите (Хорватия) в рамках квалификации на Олимпийские игры в группе А3 сборная России лишилась всех шансов на попадание в Токио после поражения от Германии со счетом 67:69.



В своей группе из трех команд Россия проиграла еще и Мексике и заняла последнюю позицию.

Также шансы на поездку на Олимпийские игры потеряли Ангола и Южная Корея.

Как сообщалось, антиковидные меры в Японии на время проведения Олимпийских игр могут усилить.